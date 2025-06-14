Росія може ввести війська в Молдову — заява Санду

Президентка Молдови Мая Санду. Фото: Олександр Гіманов/УНІАН

У Придністров’ї зростає ризик появи російських військових. Москва може перекинути солдатів на лівий берег Дністра у разі, якщо парламентські вибори в Молдові завершаться перемогою проросійських сил. Такий сценарій загрожує безпеці регіону й суверенітету сусідньої країни.

Про це у програмі на Pro TV Chisinau заявила Мая Санду, пише ziua.md.

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Журналісти видання пишуть, що Мая Санду підтвердила застереження прем’єра Молдови Доріна Речана про те, що Росія планує розмістити 10 тисяч солдатів у Придністров’ї. В інтерв’ю журналістам президентка заявила, що такі наміри Кремля — цілком реальні.

"Так, саме про це він і говорив. Це реальна небезпека в ситуації, коли влада в Кишиневі буде контролюватись Росією", — сказала Санду.

Водночас на запитання, звідки походить інформація, вона не розкрила свої джерела. Окрім цього, президентка наголосила на серйозності ситуації й небезпеці втрати суверенітету країни.

"З деякої інформації, яка у нас є", — заявила вона.

Нагадаємо, на початку червня Дорін Речан у розмові з Financial Times заявив: Росія має намір вплинути на результати парламентських виборів у Молдові у вересні, щоб привести до влади більш дружній до Кремля уряд. Також ми писали, що уряд Молдови заявляє, що Росія штучно провокує дефіцит газу на лівому березі Дністра, щоб розхитати ситуацію напередодні парламентських виборів.