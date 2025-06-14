Газова криза в Придністровʼї — Молдова звинувачує Росію

Газова компанія в Придністров'ї. Фото ілюстративне: росЗМІ

Уряд Молдови заявляє, що Росія штучно провокує дефіцит газу на лівому березі Дністра, щоб розхитати ситуацію напередодні парламентських виборів. У Кишиневі вважають, що сценарій дестабілізації добре спланований і має політичну мету.

Про це йшлося у передачі "Новий тиждень" на молдавському телеканалі, передає tv8.md.

Реклама

Читайте також:

Дефіцит газу у Придністров'ї

Журналісти пишуть, що за даними молдавського уряду, криза не є технічною чи економічною, а має політичне підґрунтя. У Кишиневі впевнені — дефіцит штучно створено Кремлем.

"Це не справжня енергетична криза, а навмисно зрежисований сценарій Москви напередодні парламентських виборів", — цитує видання заяву держсекретаря Міністерства енергетики Крістіна Перетятку.

Водночас ЗМІ пише, що ексміністр енергетики Віктор Парликов вважає, що Росія намагається шантажувати як Придністров’я, так і офіційний Кишинів. Він нібито попереджає, що можливий і енергетичний тиск, адже правобережна Молдова досі залежить від електрики з Придністров'я.

"Наближаються вибори, а перед ними у Придністров'ї намагаються спровокувати заворушення. Цілком імовірно, що ця ситуація переросте в енергетичний шантаж, адже електроенергія для правобережжя, як і раніше, постачається через Придністровський регіон", — сказав Парликов.

Окрім того, журналісти наводять і позицію члена наглядової ради держкомпанії "Енергоком" Олександр Слусара, яка кардинально різниться з заявами вище. Він припускає, що Москва могла виявити несанкціонований перепродаж газу і вирішила "поставити під контроль" своїх же підопічних у Тирасполі.

"Йдеться про Лівобережжя, де немає незалежної преси, де плетуться різні схеми, мої знайомі кажуть, що є дві версії, перша гіпотеза — фінансового характеру, можливо, що Москва виявила, що частина газу перенаправляється і продається неофіційно, без контролю Кремля, тому вони вирішили "навести лад", — сказав Олександр Слусар.

Газова криза в Придністров'ї: що відомо

Нагадаємо, на початку року Росія вже припиняла постачання газу до Придністров’я після відмови України приймати транзит. Тоді в регіоні понад місяць тривала серйозна енергетична криза.

А зараз криза вибухнула відразу після візиту представника придністровської влади до Москви. 6 червня в регіоні зникла гаряча вода, а скраплений газ закінчився на заправках. Водії стали в довгі черги. Так званий лідер Придністров’я визнав у своєму Telegram, що ситуація в енергетиці нестабільна.