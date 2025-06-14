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Главная Одесса В Молдове заявили, что РФ создала газовый кризис на Днестре

В Молдове заявили, что РФ создала газовый кризис на Днестре

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Дата публикации 14 июня 2025 14:02
Газовый кризис в Приднестровье - Молдова обвиняет Россию
Газовая компания в Приднестровье. Фото иллюстративное: росСМИ
Ключові моменти Дефицит газа в Приднестровье Газовый кризис в Приднестровье: что известно

Правительство Молдовы заявляет, что Россия искусственно провоцирует дефицит газа на левом берегу Днестра, чтобы расшатать ситуацию накануне парламентских выборов. В Кишиневе считают, что сценарий дестабилизации хорошо спланирован и имеет политическую цель.

Об этом шла речь в передаче "Новая неделя" на молдавском телеканале, передает tv8.md.

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Дефицит газа в Приднестровье

Журналисты пишут, что по данным молдавского правительства, кризис не является техническим или экономическим, а имеет политическую подоплеку. В Кишиневе уверены — дефицит искусственно создан Кремлем.

"Это не настоящий энергетический кризис, а намеренно срежиссированный сценарий Москвы накануне парламентских выборов", — цитирует издание заявление госсекретаря Министерства энергетики Кристина Перетятку.

В то же время СМИ пишет, что экс-министр энергетики Виктор Парликов считает, что Россия пытается шантажировать как Приднестровье, так и официальный Кишинев. Он якобы предупреждает, что возможно и энергетическое давление, ведь правобережная Молдова до сих пор зависит от электричества из Приднестровья.

"Приближаются выборы, а перед ними в Приднестровье пытаются спровоцировать беспорядки. Вполне вероятно, что эта ситуация перерастет в энергетический шантаж, ведь электроэнергия для правобережья по-прежнему поставляется через Приднестровский регион", — сказал Парликов.

Кроме того, журналисты приводят и позицию члена наблюдательного совета госкомпании "Энергоком" Александр Слусара, которая кардинально отличается с заявлениями выше. Он предполагает, что Москва могла обнаружить несанкционированную перепродажу газа и решила "поставить под контроль" своих же подопечных в Тирасполе.

"Речь идет о Левобережье, где нет независимой прессы, где плетутся разные схемы, мои знакомые говорят, что есть две версии, первая гипотеза - финансового характера, возможно, что Москва обнаружила, что часть газа перенаправляется и продается неофициально, без контроля Кремля, поэтому они решили "навести порядок", — сказал Александр Слусар.

Газовый кризис в Приднестровье: что известно

Напомним, в начале года Россия уже прекращала поставки газа в Приднестровье после отказа Украины принимать транзит. Тогда в регионе более месяца длился серьезный энергетический кризис.

А сейчас кризис разразился сразу после визита представителя приднестровских властей в Москву. 6 июня в регионе исчезла горячая вода, а сжиженный газ закончился на заправках. Водители стали в длинные очереди. Так называемый лидер Приднестровья признал в своем Telegram, что ситуация в энергетике нестабильна.

россия Молдова Одесская область газ Приднестровье Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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