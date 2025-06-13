Формат 5+2, який мав врегулювати конфлікт між ПМР та Молдовою більше не діє через РФ

Паун Роговей. Фото: Parliament of Moldova

Формат переговорів "5+2" щодо врегулювання придністровського конфлікту більше не працює. Це пов'язано із участю в ньому Росії, як країни-агресора, яка використовує його як інструмент тиску, злякування та впливу.

Про це заявив посол України у Молдові Паун Роговей, передає видання deschide.md.

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Потрібен новий формат

Паун Роговей вважає, що необхідно створити новий формат переговорів, у якому ЄС має відігравати ключову роль. При цьому також важливо враховувати європейські прагнення та орієнтацію Молдови.

"Ми не бачимо перспектив у формату "5+2". Я неодноразово наголошував на тому, що присутність у цьому форматі Російської Федерації — держави-агресора — не сприяє конструктивним переговорам, які могли б призвести до результату. Республіка Молдова, як і Україна, є кандидатом на вступ до ЄС. Тому ми вважаємо, що у майбутньому важливу роль у новому міжнародному переговорному механізмі має відігравати Брюссель", — сказав Паун Роговей.

Конфлікт як інструмент тиску

За 20 років переговорів у форматі "5+2" не було досягнуто жодного відчутного результату. Адже РФ використовує конфлікт не для захисту інтересів населення, а як інструмент тиску, залякування та впливу на регіональні процеси, вважає Паун Роговей.

"Кінцевою метою переговорів бачимо реінтеграцію Придністровського регіону до складу Республіки Молдова. Першочерговою умовою є демілітаризація лівобережних районів Дністра та обов'язкова евакуація або знищення складів з боєприпасами. Технології для цього є і Україна готова брати участь у процесі, якщо отримає запрошення. Такі пропозиції вже звучали у минулому, але були заблоковані Російською Федерацією", — сказав Паун Роговей.

Паун Роговей також додав, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Київ посилив військову присутність біля кордонів Придністров'я. Це пов'язано із присутністю там військ РФ.

Формат 5+2

Формат 5+2 — дипломатична платформа, спрямована на вирішення Придністровського конфлікту. Вона складається з представників Молдови й Придністров'я (учасники конфлікту), Росії, України та ОБСЄ (посередників), Європейського союзу з США (спостерігачів). Переговори розпочалися 2005 року.

Нагадємо, нещодавно ми писали про те, чому безпека Молдови залежить від України. А також про те, чому Одеса може бути під загрозою після виборів у сусідній країні.