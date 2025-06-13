Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса РФ мешает решению Приднестровского конфликта — какой выход

РФ мешает решению Приднестровского конфликта — какой выход

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 19:20
Формат 5+2, который должен был урегулировать конфликт между ПМР и Молдовой больше не действует из-за РФ
Паун Роговей. Фото: Parliament of Moldova
Ключові моменти Нужен новый формат Конфликт как инструмент давления Формат 5+2

Формат переговоров "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта больше не работает. Это связано с участием в нем России, как страны-агрессора, которая использует его как инструмент давления, запугивания и влияния.

Об этом заявил посол Украины в Молдове Паун Роговей, передает издание deschide.md.

Реклама
Читайте также:

Нужен новый формат

Паун Роговей считает, что необходимо создать новый формат переговоров, в котором ЕС должен играть ключевую роль. При этом также важно учитывать европейские стремления и ориентацию Молдовы.

"Мы не видим перспектив у формата "5+2". Я неоднократно подчеркивал, что присутствие в этом формате Российской Федерации — государства-агрессора — не способствует конструктивным переговорам, которые могли бы привести к результату. Республика Молдова, как и Украина, является кандидатом на вступление в ЕС. Поэтому мы считаем, что в будущем важную роль в новом международном переговорном механизме должен играть Брюссель",— сказал Паун Роговей.

Конфликт как инструмент давления

За 20 лет переговоров в формате "5+2" не было достигнуто ни одного ощутимого результата. Ведь РФ использует конфликт не для защиты интересов населения, а как инструмент давления, запугивания и влияния на региональные процессы, считает Паун Роговей.

"Конечной целью переговоров видим реинтеграцию Приднестровского региона в состав Республики Молдова. Первоочередным условием является демилитаризация левобережных районов Днестра и обязательная эвакуация или уничтожение складов с боеприпасами. Технологии для этого есть и Украина готова участвовать в процессе, если получит приглашение. Такие предложения уже звучали в прошлом, но были заблокированы Российской Федерацией",— сказал Паун Роговей.

Паун Роговей также добавил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Киев усилил военное присутствие у границ Приднестровья. Это связано с присутствием там войск РФ.

Формат 5+2

Формат 5+2 — дипломатическая платформа, направленная на решение Приднестровского конфликта. Она состоит из представителей Молдовы и Приднестровья (участники конфликта), России, Украины и ОБСЕ (посредников), Европейского союза с США (наблюдателей). Переговоры начались в 2005 году.

Напомним, недавно мы писали о том, почему безопасность Молдовы зависит от Украины. А также о том, почему Одесса может быть под угрозой после выборов в соседней стране.

Одесса Молдова Новости Одессы Россия
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации