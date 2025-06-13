Формат 5+2, который должен был урегулировать конфликт между ПМР и Молдовой больше не действует из-за РФ

Паун Роговей. Фото: Parliament of Moldova

Формат переговоров "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта больше не работает. Это связано с участием в нем России, как страны-агрессора, которая использует его как инструмент давления, запугивания и влияния.

Об этом заявил посол Украины в Молдове Паун Роговей, передает издание deschide.md.

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Нужен новый формат

Паун Роговей считает, что необходимо создать новый формат переговоров, в котором ЕС должен играть ключевую роль. При этом также важно учитывать европейские стремления и ориентацию Молдовы.

"Мы не видим перспектив у формата "5+2". Я неоднократно подчеркивал, что присутствие в этом формате Российской Федерации — государства-агрессора — не способствует конструктивным переговорам, которые могли бы привести к результату. Республика Молдова, как и Украина, является кандидатом на вступление в ЕС. Поэтому мы считаем, что в будущем важную роль в новом международном переговорном механизме должен играть Брюссель",— сказал Паун Роговей.

Конфликт как инструмент давления

За 20 лет переговоров в формате "5+2" не было достигнуто ни одного ощутимого результата. Ведь РФ использует конфликт не для защиты интересов населения, а как инструмент давления, запугивания и влияния на региональные процессы, считает Паун Роговей.

"Конечной целью переговоров видим реинтеграцию Приднестровского региона в состав Республики Молдова. Первоочередным условием является демилитаризация левобережных районов Днестра и обязательная эвакуация или уничтожение складов с боеприпасами. Технологии для этого есть и Украина готова участвовать в процессе, если получит приглашение. Такие предложения уже звучали в прошлом, но были заблокированы Российской Федерацией",— сказал Паун Роговей.

Паун Роговей также добавил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Киев усилил военное присутствие у границ Приднестровья. Это связано с присутствием там войск РФ.

Формат 5+2

Формат 5+2 — дипломатическая платформа, направленная на решение Приднестровского конфликта. Она состоит из представителей Молдовы и Приднестровья (участники конфликта), России, Украины и ОБСЕ (посредников), Европейского союза с США (наблюдателей). Переговоры начались в 2005 году.

Напомним, недавно мы писали о том, почему безопасность Молдовы зависит от Украины. А также о том, почему Одесса может быть под угрозой после выборов в соседней стране.