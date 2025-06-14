Россия может ввести войска в Молдову - заявление Санду

Президент Молдовы Майя Санду. Фото: Александр Гиманов/УНИАН

В Приднестровье растет риск появления российских военных. Москва может перебросить солдат на левый берег Днестра в случае, если парламентские выборы в Молдове завершатся победой пророссийских сил. Такой сценарий угрожает безопасности региона и суверенитету соседней страны.

Об этом в программе на Pro TV Chisinau заявила Майя Санду, пишет ziua.md.

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Журналисты издания пишут, что Майя Санду подтвердила предостережение премьера Молдовы Дорина Речана о том, что Россия планирует разместить 10 тысяч солдат в Приднестровье. В интервью журналистам президент заявила, что такие намерения Кремля — вполне реальны.

"Да, именно об этом он и говорил. Это реальная опасность в ситуации, когда власть в Кишиневе будет контролироваться Россией", — сказала Санду.

В то же время на вопрос, откуда происходит информация, она не раскрыла свои источники. Кроме этого, президент подчеркнула серьезность ситуации и опасность потери суверенитета страны.

"Из некоторой информации, которая у нас есть", — заявила она.

Напомним, в начале июня Дорин Речан в разговоре с Financial Times заявил: Россия намерена повлиять на результаты парламентских выборов в Молдове в сентябре, чтобы привести к власти более дружественное Кремлю правительство. Также мы писали, что правительство Молдовы заявляет, что Россия искусственно провоцирует дефицит газа на левом берегу Днестра, чтобы расшатать ситуацию накануне парламентских выборов.