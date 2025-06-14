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Главная Одесса Санду заявила, что РФ планирует разместить свои войска в Молдове

Санду заявила, что РФ планирует разместить свои войска в Молдове

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Дата публикации 14 июня 2025 15:56
Россия может ввести войска в Молдову - заявление Санду
Президент Молдовы Майя Санду. Фото: Александр Гиманов/УНИАН
Ключові моменти Россия может перебросить военных в Молдову

В Приднестровье растет риск появления российских военных. Москва может перебросить солдат на левый берег Днестра в случае, если парламентские выборы в Молдове завершатся победой пророссийских сил. Такой сценарий угрожает безопасности региона и суверенитету соседней страны.

Об этом в программе на Pro TV Chisinau заявила Майя Санду, пишет ziua.md.

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Россия может перебросить военных в Молдову

Журналисты издания пишут, что Майя Санду подтвердила предостережение премьера Молдовы Дорина Речана о том, что Россия планирует разместить 10 тысяч солдат в Приднестровье. В интервью журналистам президент заявила, что такие намерения Кремля — вполне реальны.

"Да, именно об этом он и говорил. Это реальная опасность в ситуации, когда власть в Кишиневе будет контролироваться Россией", — сказала Санду.

В то же время на вопрос, откуда происходит информация, она не раскрыла свои источники. Кроме этого, президент подчеркнула серьезность ситуации и опасность потери суверенитета страны.

"Из некоторой информации, которая у нас есть", — заявила она.

Напомним, в начале июня Дорин Речан в разговоре с Financial Times заявил: Россия намерена повлиять на результаты парламентских выборов в Молдове в сентябре, чтобы привести к власти более дружественное Кремлю правительство. Также мы писали, что правительство Молдовы заявляет, что Россия искусственно провоцирует дефицит газа на левом берегу Днестра, чтобы расшатать ситуацию накануне парламентских выборов.

россия Молдова военные Приднестровье Новости Одессы Майя Санду
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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