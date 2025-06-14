Россия может ввести войска в Молдову - заявление Санду

Санду заявила, что РФ планирует разместить свои войска в Молдове
В Приднестровье растет риск появления российских военных. Москва может перебросить солдат на левый берег Днестра в случае, если парламентские выборы в Молдове завершатся победой пророссийских сил. Такой сценарий угрожает безопасности региона и суверенитету соседней страны.
Об этом в программе на Pro TV Chisinau заявила Майя Санду, пишет ziua.md.
Россия может перебросить военных в Молдову
Журналисты издания пишут, что Майя Санду подтвердила предостережение премьера Молдовы Дорина Речана о том, что Россия планирует разместить 10 тысяч солдат в Приднестровье. В интервью журналистам президент заявила, что такие намерения Кремля — вполне реальны.
"Да, именно об этом он и говорил. Это реальная опасность в ситуации, когда власть в Кишиневе будет контролироваться Россией", — сказала Санду.
В то же время на вопрос, откуда происходит информация, она не раскрыла свои источники. Кроме этого, президент подчеркнула серьезность ситуации и опасность потери суверенитета страны.
"Из некоторой информации, которая у нас есть", — заявила она.
Напомним, в начале июня Дорин Речан в разговоре с Financial Times заявил: Россия намерена повлиять на результаты парламентских выборов в Молдове в сентябре, чтобы привести к власти более дружественное Кремлю правительство. Также мы писали, что правительство Молдовы заявляет, что Россия искусственно провоцирует дефицит газа на левом берегу Днестра, чтобы расшатать ситуацию накануне парламентских выборов.
Читайте Новини.LIVE!