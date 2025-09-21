Небезпека в Чорному морі під час штормів — пояснення ВМС

Військові ВМС ЗСУ оглядають морську міну. Фото ілюстративне: armyinform

Осінні шторми знову загострили небезпеку в Чорному морі. В акваторії можуть з’являтися міни, зірвані з якорів, і це становить загрозу не лише відпочивальникам, а й цивільному судноплавству.

Про це у неділю, 21 вересня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Міни у Чорному морі

Попри складні умови, військові моряки щодня виконують небезпечну роботу, щоб убезпечити море від вибухонебезпечних знахідок. Плетенчук пояснив, що це постійна і надзвичайно складна робота, яка триває незалежно від погоди.

"Це наша повсякденна робота, важка і складна задача, яку військові моряки виконують результативно. Після штормів загроза знову про себе нагадує, але ми не знижуємо темпів", — каже Дмитро Плетенчук.

Не менш важливою є поведінка цивільних, які можуть натрапити на небезпечні предмети. Військові закликають дотримуватися правил і не ризикувати життям.

"У першу чергу треба дотримуватися здорового глузду. Побачив — відійди якнайдалі й одразу телефонуй 101 чи 102. Далі вже наші фахівці знищать міну", — додав речник.

Як шторми впливають на дії ворога

Шторми впливають не лише на цивільне життя, а й на можливості ворога. ВМС підкреслюють, що російським кораблям у таку погоду важче діяти, особливо коли йдеться про ракетні обстріли.

"Так, навігація ускладнюється і для росіян, хоча їхні кораблі можуть триматися в таку погоду. Але от проводити пуски у шторм — це майже нереально", — пояснив Дмитро Плетенчук.

Попри складні умови, українські моряки продовжують щодня контролювати акваторію, щоб убезпечити як військові, так і цивільні маршрути.

Нагадаємо, ми писали, як атаки українських морських дронів змінили поведінку російських кораблів у Чорному морі. Також повідомляли, що Росія працює над створенням власних морських дронів.