Главная Одесса ВМС ВСУ предупреждают о новой опасности с Черного моря

ВМС ВСУ предупреждают о новой опасности с Черного моря

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 10:36
Опасность в Черном море во время штормов - объяснение ВМС
Военные ВМС ВСУ осматривают морскую мину. Фото иллюстративное: armyinform

Осенние штормы снова обострили опасность в Черном море. В акватории могут появляться мины, сорванные с якорей, и это представляет угрозу не только отдыхающим, но и гражданскому судоходству.

Об этом в воскресенье, 21 сентября, в эфире телеканала "Ми — Україна" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

 

Мины в Черном море

Несмотря на сложные условия, военные моряки ежедневно выполняют опасную работу, чтобы обезопасить море от взрывоопасных находок. Плетенчук пояснил, что это постоянная и чрезвычайно сложная работа, которая продолжается независимо от погоды.

"Это наша повседневная работа, тяжелая и сложная задача, которую военные моряки выполняют результативно. После штормов угроза снова о себе напоминает, но мы не снижаем темпов", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Не менее важным является поведение гражданских, которые могут наткнуться на опасные предметы. Военные призывают соблюдать правила и не рисковать жизнью.

"В первую очередь надо придерживаться здравого смысла. Увидел - отойди как можно дальше и сразу звони 101 или 102. Дальше уже наши специалисты уничтожат мину", — добавил спикер.

Как штормы влияют на действия врага

Штормы влияют не только на гражданскую жизнь, но и на возможности врага. ВМС подчеркивают, что российским кораблям в такую погоду труднее действовать, особенно когда речь идет о ракетных обстрелах.

"Да, навигация усложняется и для россиян, хотя их корабли могут держаться в такую погоду. Но вот проводить пуски в шторм - это почти нереально", — пояснил Дмитрий Плетенчук.

Несмотря на сложные условия, украинские моряки продолжают ежедневно контролировать акваторию, чтобы обезопасить как военные, так и гражданские маршруты.

Напомним, мы писали, как атаки украинских морских дронов изменили поведение российских кораблей в Черном море. Также сообщали, что Россия работает над созданием собственных морских дронов.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы мина опасность Дмитрий Плетенчук
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
