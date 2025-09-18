Видео
Угроза для Одесчины с моря — россияне испытывают дроны

Угроза для Одесчины с моря — россияне испытывают дроны

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 11:19
Россия готовит морские дроны: ситуация в Черном море: ситуация в Черном море
Российский беспилотный катер. Фото иллюстративное: росСМИ

В Черном море сейчас нет ни одного вражеского корабля. Но опасность сохраняется. Россия работает над созданием собственных морских дронов. Украинские военные внимательно следят за ситуацией и готовятся к новым вызовам.

Об этом в эфире национального телефорафона "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Ситуация в море

Дмитрий Плетенчук сообщил, что прошедшие сутки на море прошли спокойно. В акватории не зафиксировано вражеских кораблей. По его словам, даже погодные условия в последнее время были неблагоприятными для активных действий противника.

"Нет сейчас в море никаких кораблей, никто не выходил. В принципе, сейчас тихо", — сказал он.

Новая угроза

Плетенчук добавил, что Россия пытается создавать собственные морские дроны по образцу украинских. Впрочем украинские военные готовы к таким вызовам и готовятся к возможным атакам новыми средствами врага.

"Такие технологические решения требуют длительных испытаний и устранения недостатков. Это не столь стремительный процесс, как им хотелось бы. Но мы понимаем это и готовимся к таким опасностям", — отметил Плетенчук.

Напомним, мы писали, что российский флот изменил тактику в Черном море. Также мы сообщали, что украинские воины поразили важный узел связи Черноморского флота РФ.

Одесса Одесская область Новости Одессы море угроза кораблей морские дроны
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
