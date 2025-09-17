Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса РФ прячет корабли подальше от Крыма — где именно

РФ прячет корабли подальше от Крыма — где именно

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 15:24
Корабли Черноморского флота РФ в Новороссийске: спутниковые данные
Флот России в море. Фото иллюстративное: DEFENSE EXPRESS

В порту Новороссийска большое скопление кораблей вражеского флота. Часть из них пришвартовали не в военной гавани, а у гражданских причалов. Среди них зафиксированы как ракетоносители, так и патрульные или разведывательные суда.

Об этом сообщили на канале "Крымский ветер".

Реклама
Читайте также:

Скопление кораблей

По данным спутниковых снимков, в военной гавани Новороссийска сейчас находятся все основные силы флота РФ. Среди них — носители ракет "Калибр": два фрегата проекта "Адмирал Григорович", три малых ракетных корабля "Буян-М", три подводные лодки "Варшавянка" и подводная лодка "Алроса". Кроме этого, пришвартованы патрульные корабли типа "Василий Быков", большие десантные корабли "Петр Моргунов", "Тапир", корабли проекта 775, а также разведывательное судно "Приазовье", несколько малых противолодочных кораблей, ракетные катера и тральщики.

Часть кораблей разместили у гражданских причалов за пределами военной гавани. Это может быть связано с нехваткой мест для швартовки или же с желанием рассредоточить флот. В то же время в гавани отсутствует поисково-спасательное судно "Николай Муру".

Знімок зі спутника
Спутниковый снимок порта. Фото: Крымский ветер
Знімок зі спутника
Расположение кораблей в порту. Фото: Крымский ветер

Напомним, мы писали о том, как РФ обходит санкции через море. Также мы сообщали, что ВМС поразили важный узел связи оккупантов.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы угроза кораблей Новоросийск порт
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации