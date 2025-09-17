Корабли Черноморского флота РФ в Новороссийске: спутниковые данные

Флот России в море. Фото иллюстративное: DEFENSE EXPRESS

В порту Новороссийска большое скопление кораблей вражеского флота. Часть из них пришвартовали не в военной гавани, а у гражданских причалов. Среди них зафиксированы как ракетоносители, так и патрульные или разведывательные суда.

Об этом сообщили на канале "Крымский ветер".

Скопление кораблей

По данным спутниковых снимков, в военной гавани Новороссийска сейчас находятся все основные силы флота РФ. Среди них — носители ракет "Калибр": два фрегата проекта "Адмирал Григорович", три малых ракетных корабля "Буян-М", три подводные лодки "Варшавянка" и подводная лодка "Алроса". Кроме этого, пришвартованы патрульные корабли типа "Василий Быков", большие десантные корабли "Петр Моргунов", "Тапир", корабли проекта 775, а также разведывательное судно "Приазовье", несколько малых противолодочных кораблей, ракетные катера и тральщики.

Часть кораблей разместили у гражданских причалов за пределами военной гавани. Это может быть связано с нехваткой мест для швартовки или же с желанием рассредоточить флот. В то же время в гавани отсутствует поисково-спасательное судно "Николай Муру".

Спутниковый снимок порта. Фото: Крымский ветер

Расположение кораблей в порту. Фото: Крымский ветер

