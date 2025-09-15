Видео
Северный морской путь — единственный выход для РФ обойти санкции

Северный морской путь — единственный выход для РФ обойти санкции

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 21:00
Северный морской путь: почему Арктика стала полем битвы за влияние
Корабль в море. Фото иллюстративное: ua.depositphotos.com

Россия активно использует Северный морской путь для поставок нефти и газа в Китай и Индию, обходя санкции. Этот арктический коридор становится ключевым элементом в противостоянии между Западом и союзом Москвы и Пекина. США же пытаются не допустить усиления позиций Китая в Арктике.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Обход санкций

Россия начала активно использовать Северный морской путь для поставок энергоресурсов в Китай и Индию. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что этот маршрут становится новым полем битвы за глобальное влияние между Москвой, Пекином и Западом.

Северный морской путь проходит вдоль арктического побережья России и позволяет сократить путь в Европу на 30-40% по сравнению с Суэцким каналом. Это экономит 10-15 дней в пути и существенно снижает расходы. Пекин уже заявил, что готов инвестировать в инфраструктуру маршрута, ведь для него критично иметь коридор снабжения вне влияния Запада.

"Арктика и Ямал — это огромные запасы газа и нефти. СМП позволяет РФ поставлять энергоресурсы непосредственно в Китай и Индию, обходя санкционные ограничения", — отмечает Коваленко.

Маршрут имеет и военно-стратегическое значение. Он ослабляет влияние США на глобальную логистику, ведь контроль над транспортными путями означает контроль над мировой политикой. В ответ Вашингтон укрепляет собственный арктический флот, координирует действия с Канадой, Норвегией и Данией и продвигает идею свободной навигации в Арктике, чтобы уменьшить монополию Москвы.

Напомним, мы писали, что уничтожение теневого флота РФ лежит в политической плоскости. Также мы писали, что Зеленский поблагодарил Британию за новые санкции против России.

санкции против России Одесса санкции Одесская область нефть Новости Одессы море
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
