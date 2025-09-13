Видео
Появились детали удара по российскому Приморску — что повреждено

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 11:25
Атака СБУ дронами на порт Приморск
Российский Приморск под атакой дронов СБУ. Фото: Новини.LIVE

На днях беспилотники Украины атаковали порт Приморск под Санкт-Петербургом, из-за чего впервые приостановили отгрузку нефти. Во время атаки загорелись два танкера так называемого "теневого флота" РФ.

Об этом сообщает издание Reuters.

Читайте также:

Атака на Приморск — что известно

По их данным, в результате атаки загорелись два судна: Kusto и Cai Yun, оба афрамакс-танкера под флагом Сейшельских островов. Издание утверждает, что эти суда входят в так называемый "теневой флот" РФ, который используется для обхода санкций.

После удара беспилотников крупнейший российский нефтепорт в Балтийском море полностью приостановил загрузку. Кроме танкеров, поражению подверглась и насосная станция, которая обеспечивает работу терминала. Масштаб повреждений пока не раскрывают.

Каковы экономические последствия удара по Приморску

Эксперты отмечают, что ежедневный товарооборот Приморска достигает 100 миллионов долларов, поэтому даже короткая остановка наносит Москве огромные экономические убытки. Энергетический рынок отреагировал мгновенно — цены на нефть выросли почти на 2%.

Напомним, в ГУР открыли количество оккупантов, участвующих в войне на территории Украины. Также председатель штабного фонда 3-й отдельной штурмовой бригады Олег Петренко заявил, что главным индикатором возможного наступления врага является передвижение элитных подразделений с беспилотниками.

СБУ взрыв Новости Одессы дроны атака флот
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
