Головна Одеса З’явилися деталі удару по російському Приморську — що пошкоджено

З’явилися деталі удару по російському Приморську — що пошкоджено

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 11:25
Атака СБУ дронами на порт Приморськ
Російський Приморськ під атакою дронів СБУ. Фото: Новини.LIVE

Днями безпілотники України атакували порт Приморськ під Санкт-Петербургом, через що вперше призупинили відвантаження нафти. Під час атаки загорілися два танкери так званого "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомляє видання Reuters.

Читайте також:

Атака на Приморськ — що відомо

За їхніми даними, внаслідок атаки зайнялися два судна: Kusto та Cai Yun, обидва афрамакс-танкери під прапором Сейшельських островів. Видання стверджує, що ці судна входять до так званого "тіньового флоту" РФ, який використовується для обходу санкцій.

Після удару безпілотників найбільший російський нафтопорт у Балтійському морі повністю призупинив завантаження. Окрім танкерів, ураження зазнала і насосна станція, яка забезпечує роботу термінала. Масштаб пошкоджень поки не розкривають.

Які економічні наслідки удару по Приморську

Експерти зазначають, що щоденний товарообіг Приморська сягає 100 мільйонів доларів, тому навіть коротка зупинка завдає Москві величезних економічних збитків. Енергетичний ринок відреагував миттєво — ціни на нафту зросли майже на 2%.

Нагадаємо, у ГУР відкрили кількість окупантів, які беруть участь у війни на території України. Також голова штабного фонду 3-ї окремої штурмової бригади Олег Петренко заявив, що головним індикатором можливого наступу ворога є пересування елітних підрозділів з безпілотниками.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
