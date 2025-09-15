Відео
Північний морський шлях — єдиний вихід для РФ обійти санкції

Північний морський шлях — єдиний вихід для РФ обійти санкції

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 21:00
Північний морський шлях: чому Арктика стала полем битви за вплив
Корабель у морі. Фото ілюстративне: ua.depositphotos.com

Росія активно використовує Північний морський шлях для постачання нафти й газу до Китаю та Індії, обходячи санкції. Цей арктичний коридор стає ключовим елементом у протистоянні між Заходом і союзом Москви та Пекіна. США ж намагаються не допустити посилення позицій Китаю в Арктиці.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Читайте також:

Обхід санкцій

Росія почала активно використовувати Північний морський шлях для постачання енергоресурсів до Китаю та Індії. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що цей маршрут стає новим полем битви за глобальний вплив між Москвою, Пекіном та Заходом.

Північний морський шлях проходить уздовж арктичного узбережжя Росії і дозволяє скоротити шлях до Європи на 30–40% у порівнянні з Суецьким каналом. Це економить 10–15 днів у дорозі та суттєво знижує витрати. Пекін уже заявив, що готовий інвестувати в інфраструктуру маршруту, адже для нього критично мати коридор постачання поза впливом Заходу.

"Арктика та Ямал — це величезні запаси газу й нафти. СМШ дозволяє РФ постачати енергоресурси безпосередньо в Китай та Індію, обходячи санкційні обмеження", – наголошує Коваленко.

Маршрут має і військово-стратегічне значення. Він послаблює вплив США на глобальну логістику, адже контроль над транспортними шляхами означає контроль над світовою політикою. У відповідь Вашингтон зміцнює власний арктичний флот, координує дії з Канадою, Норвегією та Данією і просуває ідею вільної навігації в Арктиці, щоб зменшити монополію Москви.

Нагадаємо, ми писали, що знищення тіньового флоту РФ лежить у політичній площині. Також ми писали, що Зеленський подякував Британії за нові санкції проти Росії.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
