Головна Одеса Тіньовий флот РФ — його знищення у політичній площині

Тіньовий флот РФ — його знищення у політичній площині

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 15:43
ВМС України пояснили ситуацію з ''тіньовим флотом'' Росії
Корабель тіньового флоту РФ. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Окупанти активно використувують тіньовий флот для перевезення нафти та палива. Однак його знищення питання більше політичне й юридичне, ніж військове.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Атаки на тіньовий флот

Плетенчук підкреслив, що це поняття "тіньового флоту" доволі умовне. Це здебільшого цивільні судна, під прапором Росії.

"Експерти називають тіньовими ті судна, які ходять під прапором Росії, не заходять в іноземні порти та займаються перевантаженням нафти без страхування й контролю безпеки. Але значна частина танкерів має власників у цивілізованих країнах і здійснює легальні перевезення", — зазначив речник ВМС.

Плетенчук також додав, що Україна не б’є по випадкових танкерах, адже це створює ризики для екології та цивільного судноплавства. Крім того, він розповів про єдиний удар по умовно цивільному судну окупантів.

"Єдиний випадок, який ми підтверджували офіційно, — це удари по паромах, що перевозили паливо і військові вантажі через Керченську протоку. З військової точки зору набагато доцільніше знищувати паливні склади на суші, ніж полювати за окремими суднами в морі", — розповів Плетенчук.

Він наголосив, що боротьба з "тіньовим флотом" — це комплексне завдання, яке виходить за межі лише військових дій і потребує міжнародних рішень.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські дрони MAGURA залякали флот РФ. Також ми писали, що у Чорному морі напоготові ворожі ракетоносії.

Одеса корабель Одеська область Новини Одеси флот
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
