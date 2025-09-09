ВМС Украины объяснили ситуацию с "теневым флотом" России

Корабль теневого флота РФ. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Оккупанты активно используют теневой флот для перевозки нефти и топлива. Однако его уничтожение вопрос больше политический и юридический, чем военный.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Атаки на теневой флот

Плетенчук подчеркнул, что это понятие "теневого флота" довольно условное. Это в основном гражданские суда, под флагом России.

"Эксперты называют теневыми те суда, которые ходят под флагом России, не заходят в иностранные порты и занимаются перегрузкой нефти без страхования и контроля безопасности. Но значительная часть танкеров имеет владельцев в цивилизованных странах и осуществляет легальные перевозки", — отметил спикер ВМС.

Плетенчук также добавил, что Украина не бьет по случайным танкерам, ведь это создает риски для экологии и гражданского судоходства. Кроме того, он рассказал о единственном ударе по условно гражданскому судну оккупантов.

"Единственный случай, который мы подтверждали официально, — это удары по паромам, перевозившим топливо и военные грузы через Керченский пролив. С военной точки зрения гораздо целесообразнее уничтожать топливные склады на суше, чем охотиться за отдельными судами в море", — рассказал Плетенчук.

Он подчеркнул, что борьба с "теневым флотом" — это комплексная задача, которая выходит за пределы только военных действий и требует международных решений.

