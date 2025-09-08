Морские дроны ГУР заставили оккупантов бежать в Новороссийск

Украинские морские дроны Magura. Фото: ГУР

Несмотря на отсутствие в Украине мощного военного флота в классическом понимании этого понятия, вражеские корабли РФ не рискуют плавать в украинской зоне Черного моря. Все благодаря дронам MAGURA украинской разработки.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил командир "Group 13" ГУР.

Как дроны MAGURA контролируют Черное море

По словам командира, сейчас вся акватория Черного моря, принадлежащая Украине, контролируется морскими дронами.

"Наши территориальные воды на 100% контролируют эти дроны. Мы не даем свободно оперировать черноморскому флоту РФ и в нейтральных водах. Собственно, из-за этого они большую часть судов перевели в Новороссийск", — сказал командир "Group 13".

Командир также напомнил, что Украина уже имеет опыт применения морских дронов на дальних дистанциях, и такие операции продолжаются.

Напомним, недавно морской дрон ГУР уничтожил водолазов РФ в бухте Новороссийска. Они хотели достать дрон из воды, однако беспилотник внезапно взорвался.

Также мы писали, что ГУР благодаря использованию морских беспилотников MAGURA достигло пяти боевых рекордов.