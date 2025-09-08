Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Дроны MAGURA запугали флот РФ — где оккупанты прячут корабли

Дроны MAGURA запугали флот РФ — где оккупанты прячут корабли

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 06:53
Морские дроны ГУР заставили оккупантов бежать в Новороссийск
Украинские морские дроны Magura. Фото: ГУР

Несмотря на отсутствие в Украине мощного военного флота в классическом понимании этого понятия, вражеские корабли РФ не рискуют плавать в украинской зоне Черного моря. Все благодаря дронам MAGURA украинской разработки.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил командир "Group 13" ГУР.

Реклама
Читайте также:

Как дроны MAGURA контролируют Черное море

По словам командира, сейчас вся акватория Черного моря, принадлежащая Украине, контролируется морскими дронами.

"Наши территориальные воды на 100% контролируют эти дроны. Мы не даем свободно оперировать черноморскому флоту РФ и в нейтральных водах. Собственно, из-за этого они большую часть судов перевели в Новороссийск", — сказал командир "Group 13".

Командир также напомнил, что Украина уже имеет опыт применения морских дронов на дальних дистанциях, и такие операции продолжаются.

Напомним, недавно морской дрон ГУР уничтожил водолазов РФ в бухте Новороссийска. Они хотели достать дрон из воды, однако беспилотник внезапно взорвался.

Также мы писали, что ГУР благодаря использованию морских беспилотников MAGURA достигло пяти боевых рекордов.

Крым Черное море война в Украине флот морские дроны
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации