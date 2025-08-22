Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Морской дрон ВСУ уничтожил водолазов РФ в бухте Новороссийска

Морской дрон ВСУ уничтожил водолазов РФ в бухте Новороссийска

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 10:07
Морской дрон ГУР Украины уничтожил пятерых водолазов в бухте Новороссийска
Морской дрон. Фото иллюстративное: NV

Морской дрон Главного управления разведки добрался до бухты Новороссийска, но потерял связь с командным пунктом. Пятеро элитных российских водолазов пытались достать его из воды, однако в этот момент беспилотник внезапно взорвался.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Реклама
Читайте также:

Ликвидация водолазов

Во время операции ГУР МО Украины в Черном море один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска, в которой ВС РФ хранят большие корабли Черноморского флота. Однако из-за действия средств РЭБ беспилотник потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать.

Тогда российское командование приказало поднять беспилотник из бухты для исследования. Выполнять задание послали группу из пяти элитных водолазов-разведчиков военно-морского флота из числа "ПДСС" (Подводные диверсионные силы и средства).

Когда водолазы доставали дрон из воды, он сдетонировал. В результате взрыва все пятеро элитных российских подводников-диверсантов погибли.

Следует отметить, что "ПДСС" — подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают лучшим оснащением.

"Среди личного состава российского флота, который базируется в Новороссийске, раздается острое недовольство бессмысленным "мясным" приказом командования достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы",— говорится в сообщении ГУР.

Напомним, недавно мы писали о новом ударном дроне FP-1. А также об уничтожении авто с генералом РФ.

Одесса взрыв Новости Одессы война в Украине морские дроны
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации