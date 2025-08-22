Морской дрон ГУР Украины уничтожил пятерых водолазов в бухте Новороссийска

Морской дрон. Фото иллюстративное: NV

Морской дрон Главного управления разведки добрался до бухты Новороссийска, но потерял связь с командным пунктом. Пятеро элитных российских водолазов пытались достать его из воды, однако в этот момент беспилотник внезапно взорвался.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Реклама

Читайте также:

Ликвидация водолазов

Во время операции ГУР МО Украины в Черном море один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска, в которой ВС РФ хранят большие корабли Черноморского флота. Однако из-за действия средств РЭБ беспилотник потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать.

Тогда российское командование приказало поднять беспилотник из бухты для исследования. Выполнять задание послали группу из пяти элитных водолазов-разведчиков военно-морского флота из числа "ПДСС" (Подводные диверсионные силы и средства).

Когда водолазы доставали дрон из воды, он сдетонировал. В результате взрыва все пятеро элитных российских подводников-диверсантов погибли.

Следует отметить, что "ПДСС" — подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают лучшим оснащением.

"Среди личного состава российского флота, который базируется в Новороссийске, раздается острое недовольство бессмысленным "мясным" приказом командования достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы",— говорится в сообщении ГУР.

Напомним, недавно мы писали о новом ударном дроне FP-1. А также об уничтожении авто с генералом РФ.