Морський дрон ГУР України знищив п'ятьох водолазів у бухті Новоросійська

Морський дрон. Фото ілюстративне: NV

Морський дрон Головного управління розвідки дістався до бухти Новоросійська, але втратив зв'язок із командним пунктом. П'ятеро елітних російських водолазів намагалися дістати його з води, однак у цей момент безпілотник раптово вибухнув.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Реклама

Читайте також:

Ліквідація водолазів

Під час операції ГУР МО України у Чорному морі один з ударних морських дронів прорвався до бухти Новоросійска, у якій ЗС РФ зберігають великі кораблі Чорноморського флоту. Однак через дію засобів РЕБ безпілотник втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати.

Тоді російське командування наказало підняти безпілотник з бухти для дослідження. Виконувати завдання послали групу з п’ятьох елітних водолазів-розвідників військово-морського флоту з числа "ПДСС" (Підводні диверсійні сили та засоби).

Коли водолази діставати дрон з води, він здетонував. В результаті вибуху всі п’ятеро елітних російських підводників-диверсантів загинули.

Слід зазначити, що "ПДСС" — підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням.

"Серед особового складу російського флоту, який базується у новоросійску, лунає гостре невдоволення безглуздим "мʼясним" наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи",— йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про новий ударний дрон FP-1. А також про знищення авто з генералом РФ.