Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Российские военные жгут свою технику на юге, чтобы не воевать

Российские военные жгут свою технику на юге, чтобы не воевать

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 09:25
Военные ВС РФ жгут свою технику, чтобы не воевать,- ситуация на юге Украины и на Херсонщине
Военные РФ военные РФ. Фото иллюстративное: Слово и дело

Российские военные в некоторых подразделениях на юге, в частности на Херсонщине, саботируют приказы командования и сжигают собственную технику, чтобы не воевать. Такая ситуация связана с большими потерями, которые ВС РФ понесли на этом направлении из-за халатности командования.

Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ.

Реклама
Читайте также:

Солдаты не выполняют приказы

Партизаны из состава 24 мотострелкового полка на Херсонском направлении намеренно сжигают свой транспорт, чтобы саботировать выходы на позиции. Кроме того, в подразделении становится все больше отказников и тех, кто ушел в СЗЧ.

К такой критической ситуации привели жестокие приказы командования, из-за которых подразделение понесло большие потери. В частности, солдат бросают на позиции без обеспечения средствами РЭБ, из-за чего они постоянно находятся под сокрушительными ударами украинских дронов.

"Командование не может организовать порядок в полку и ситуация только усугубляется. Мы призываем военнослужащих не выполнять преступных приказов",— говорится в сообщении партизан.

Добавим, деморализация личного состава и нежелание военных выполнять приказы сейчас создают все условия для возможного продвижения ВСУ на этом направлении.

None - фото 1
Авто, сожженное партизаном. Фото: АТЕШ

Напомним, недавно мы писали о том, что обстрелы юга со стороны РФ усилились. А также о том, какую тактику выбрали ВСУ на этом направлении.

Одесса Херсонская область Новости Одессы война в Украине АТЕШ
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации