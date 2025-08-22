Военные ВС РФ жгут свою технику, чтобы не воевать,- ситуация на юге Украины и на Херсонщине

Российские военные жгут свою технику на юге, чтобы не воевать
Российские военные в некоторых подразделениях на юге, в частности на Херсонщине, саботируют приказы командования и сжигают собственную технику, чтобы не воевать. Такая ситуация связана с большими потерями, которые ВС РФ понесли на этом направлении из-за халатности командования.
Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ.
Солдаты не выполняют приказы
Партизаны из состава 24 мотострелкового полка на Херсонском направлении намеренно сжигают свой транспорт, чтобы саботировать выходы на позиции. Кроме того, в подразделении становится все больше отказников и тех, кто ушел в СЗЧ.
К такой критической ситуации привели жестокие приказы командования, из-за которых подразделение понесло большие потери. В частности, солдат бросают на позиции без обеспечения средствами РЭБ, из-за чего они постоянно находятся под сокрушительными ударами украинских дронов.
"Командование не может организовать порядок в полку и ситуация только усугубляется. Мы призываем военнослужащих не выполнять преступных приказов",— говорится в сообщении партизан.
Добавим, деморализация личного состава и нежелание военных выполнять приказы сейчас создают все условия для возможного продвижения ВСУ на этом направлении.
