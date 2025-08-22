Військові ЗС РФ палять свою техніку, аби не воювати,- ситуація на півдні України та на Херсонщині

Військові РФ. Фото ілюстративне: Слово і діло

Російські військові у деяких підрозділах на півдні, Зокрема на Херсонщині, саботують накази командування та спалюють власну техніку, аби не воювати. Така ситуація пов'язана із великими втратами, які ЗС РФ понесли на цьому напрямку через недбалість командування.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

Солдати не виконують наказів

Партизани зі складу 24 мотострілецького полку на Херсонському напрямку навмисно спалюють свій транспорт, щоб саботувати виходи на позиції. Крім того, у підрозділі стає все більше відмовників і тих, хто пішов у СЗЧ.

До такої критичної ситуації призвели жорстокі накази командування, через які підрозділ зазнав великих втрат. Зокрема, солдатів кидають на позиції без забезпечення засобами РЕБ, через що вони постійно знаходяться під нищівними ударами українських дронів.

"Командування не може організувати порядок у полку і ситуація лише посилюється. Ми закликаємо військовослужбовців не виконувати злочинних наказів",— йдеться у повідомленні партизан.

Додамо, деморалізація особового складу та небажання військових виконувати накази наразі створюють всі умови для можливого просування ЗСУ на цьому напрямку.

Авто, спалене партизаном. Фото: АТЕШ

