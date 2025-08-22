Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Російські військові палять свою техніку на півдні, аби не воювати

Російські військові палять свою техніку на півдні, аби не воювати

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 09:25
Військові ЗС РФ палять свою техніку, аби не воювати,- ситуація на півдні України та на Херсонщині
Військові РФ. Фото ілюстративне: Слово і діло

Російські військові у деяких підрозділах на півдні, Зокрема на Херсонщині, саботують накази командування та спалюють власну техніку, аби не воювати. Така ситуація пов'язана із великими втратами, які ЗС РФ понесли на цьому напрямку через недбалість командування.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

Реклама
Читайте також:

Солдати не виконують наказів

Партизани зі складу 24 мотострілецького полку на Херсонському напрямку навмисно спалюють свій транспорт, щоб саботувати виходи на позиції. Крім того, у підрозділі стає все більше відмовників і тих, хто пішов у СЗЧ. 

До такої критичної ситуації призвели жорстокі накази командування, через які підрозділ зазнав великих втрат. Зокрема, солдатів кидають на позиції без забезпечення засобами РЕБ, через що вони постійно знаходяться під нищівними ударами українських дронів.

"Командування не може організувати порядок у полку і ситуація лише посилюється. Ми закликаємо військовослужбовців не виконувати злочинних наказів",— йдеться у повідомленні партизан.

Додамо, деморалізація особового складу та небажання військових виконувати накази наразі створюють всі умови для можливого просування ЗСУ на цьому напрямку.

None - фото 1
Авто, спалене партизаном. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що обстріли півдня з боку РФ посилились. А також про те, яку тактику обрали ЗСУ на цьому напрямку.

Одеса Херсонська область Новини Одеси війна в Україні АТЕШ
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації