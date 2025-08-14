ВС РФ стали чаще атаковать Херсонщину дронами, КАБами и артиллерией

Обстрел Херсонщины. Фото иллюстративное: Херсонская ОГА

Дроновые атаки россиян на юг Украины, в частности на Херсонщину, в последнее время увеличились до 10 раз. Кроме того, враг снова стал осуществлять массированные атаки КАБами и артиллерией.

Об этом сообщил заместитель главы Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире Ранок.LIVE.

Атак стало больше

Россияне начали массовые дроновые атаки на гражданские объекты юга Украины, и в особенности — Херсонщины. За это время количество ударов по региону выросло в десять раз — сейчас фиксируют около 8 тысяч обстрелов ежемесячно.

Противодействовать вражеским дронам удается благодаря сеткам, системам РЭБ и огневым группам — ВСУ сбивают или глушат до 80% БпЛА противника.

"Именно за счет РЭБов мы сажаем или глушим дроны, которые залетают. Конечно, они не работают на дроны, которые прилетают на оптоволокне, но для этого еще есть мобильные огневые группы", — говорит заместитель главы Херсонской ОВА Александр Толоконников.

Александр Толоконников также добавил, россияне снова начали массированно атаковать Херсонщину управляемыми авиабомбами и артиллерией. И одной из основных целей ВС РФ остается мост, которых соединяет Корабельный район Херсона с другими частями города.

Напомним, недавно мы писали о пострадавших от обстрелов Херсонщины. А также о том, что разминирование этого региона может затянуться.