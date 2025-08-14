Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Наступление на Юг — россияне увеличили количество атак в 10 раз

Наступление на Юг — россияне увеличили количество атак в 10 раз

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 13:05
ВС РФ стали чаще атаковать Херсонщину дронами, КАБами и артиллерией
Обстрел Херсонщины. Фото иллюстративное: Херсонская ОГА

Дроновые атаки россиян на юг Украины, в частности на Херсонщину, в последнее время увеличились до 10 раз. Кроме того, враг снова стал осуществлять массированные атаки КАБами и артиллерией.

Об этом сообщил заместитель главы Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Атак стало больше

Россияне начали массовые дроновые атаки на гражданские объекты юга Украины, и в особенности — Херсонщины. За это время количество ударов по региону выросло в десять раз — сейчас фиксируют около 8 тысяч обстрелов ежемесячно.

Противодействовать вражеским дронам удается благодаря сеткам, системам РЭБ и огневым группам — ВСУ сбивают или глушат до 80% БпЛА противника.

"Именно за счет РЭБов мы сажаем или глушим дроны, которые залетают. Конечно, они не работают на дроны, которые прилетают на оптоволокне, но для этого еще есть мобильные огневые группы", — говорит заместитель главы Херсонской ОВА Александр Толоконников.

Александр Толоконников также добавил, россияне снова начали массированно атаковать Херсонщину управляемыми авиабомбами и артиллерией. И одной из основных целей ВС РФ остается мост, которых соединяет Корабельный район Херсона с другими частями города.

Напомним, недавно мы писали о пострадавших от обстрелов Херсонщины. А также о том, что разминирование этого региона может затянуться.

Одесса обстрелы Херсонская область Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации