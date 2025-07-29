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Головна Одеса Обстріли Херсонщини — за місяць постраждали 60 людей

Обстріли Херсонщини — за місяць постраждали 60 людей

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 17:35
Обстріли Херсонщини - скільки людей загинуло та постраждало
Укриття в Херсоні. Фото ілюстративне: Укрінформ

На Херсонщині лише з початку липня від атак дронів постраждали понад 60 людей, ще семеро — загинули. ЗС РФ атакує як цивільних осіб, так і будь-який транспорт, який потрапляє у поле зору.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

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Наслідки атак на Херсонщину

Росія щодня завдає ударів по Херсонщині, масово застосовуючи ударні безпілотники. При цьому ЗС РФ, за словами Олександра Толоконнікова, цілеспрямовано атакують не тільки військових, але й цивільних осіб. Лише за минулий тиждень зафіксовано близько 1700 атак дронами. Українські захисники знищили 1300 з них ще до того, як вони дісталися своїх цілей. На жаль, протягом місяця 60 мешканців регіону отримали поранення, ще 7 — загинули.

"Вони із повною батареєю скидають на людей вибухівку. На дітей, на бабусь. Якщо бачать людину або транспорт — починають атакувати, якщо до цього не збити цей дрон", — каже начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що розмінування Херсонщини може затягнутися. А також про те, що аграрії цього регіону втрачають продукцію та не отримують допомоги від держави.

Одеса обстріли Херсонська область Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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