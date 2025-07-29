Обстріли Херсонщини - скільки людей загинуло та постраждало

Обстріли Херсонщини — за місяць постраждали 60 людей
На Херсонщині лише з початку липня від атак дронів постраждали понад 60 людей, ще семеро — загинули. ЗС РФ атакує як цивільних осіб, так і будь-який транспорт, який потрапляє у поле зору.
Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
Наслідки атак на Херсонщину
Росія щодня завдає ударів по Херсонщині, масово застосовуючи ударні безпілотники. При цьому ЗС РФ, за словами Олександра Толоконнікова, цілеспрямовано атакують не тільки військових, але й цивільних осіб. Лише за минулий тиждень зафіксовано близько 1700 атак дронами. Українські захисники знищили 1300 з них ще до того, як вони дісталися своїх цілей. На жаль, протягом місяця 60 мешканців регіону отримали поранення, ще 7 — загинули.
"Вони із повною батареєю скидають на людей вибухівку. На дітей, на бабусь. Якщо бачать людину або транспорт — починають атакувати, якщо до цього не збити цей дрон", — каже начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що розмінування Херсонщини може затягнутися. А також про те, що аграрії цього регіону втрачають продукцію та не отримують допомоги від держави.
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