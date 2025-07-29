Обстрелы Херсонщины - сколько людей погибло и пострадало

Обстрелы Херсонщины — за месяц пострадали 60 человек
На Херсонщине только с начала июля от атак дронов пострадали более 60 человек, еще семеро — погибли. ВС РФ атакует как гражданских лиц, так и любой транспорт, который попадает в поле зрения.
Об этом в эфире Ранок.LIVE повдиомыв начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников.
Последствия атак на Херсонщину
Россия ежедневно наносит удары по Херсонщине, массово применяя ударные беспилотники. При этом ВС РФ, по словам Александра Толоконникова, целенаправленно атакуют не только военных, но и гражданских лиц. Только за прошедшую неделю зафиксировано около 1700 атак дронами. Украинские защитники уничтожили 1300 из них еще до того, как они долетели до своих целей. К сожалению, в течение месяца 60 жителей региона получили ранения, еще 7 — погибли.
"Они с полной батареей сбрасывают на людей взрывчатку. На детей, на бабушек. Если видят человека или транспорт — начинают его атаковать, если до этого не сбить этот дрон",— говорит начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников
Напомним, недавно мы писали о том, что разминирование Херсонщины может затянуться. А также о том, что аграрии этого региона теряют продукцию и не получают помощи от государства.
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