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Главная Одесса Обстрелы Херсонщины — за месяц пострадали 60 человек

Обстрелы Херсонщины — за месяц пострадали 60 человек

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 17:35
Обстрелы Херсонщины - сколько людей погибло и пострадало
Укрытие в Херсоне. Фото иллюстративное: Укринформ

На Херсонщине только с начала июля от атак дронов пострадали более 60 человек, еще семеро — погибли. ВС РФ атакует как гражданских лиц, так и любой транспорт, который попадает в поле зрения.

Об этом в эфире Ранок.LIVE повдиомыв начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников.

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Россия ежедневно наносит удары по Херсонщине, массово применяя ударные беспилотники. При этом ВС РФ, по словам Александра Толоконникова, целенаправленно атакуют не только военных, но и гражданских лиц. Только за прошедшую неделю зафиксировано около 1700 атак дронами. Украинские защитники уничтожили 1300 из них еще до того, как они долетели до своих целей. К сожалению, в течение месяца 60 жителей региона получили ранения, еще 7 — погибли.

"Они с полной батареей сбрасывают на людей взрывчатку. На детей, на бабушек. Если видят человека или транспорт — начинают его атаковать, если до этого не сбить этот дрон",— говорит начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников

Напомним, недавно мы писали о том, что разминирование Херсонщины может затянуться. А также о том, что аграрии этого региона теряют продукцию и не получают помощи от государства.

Одесса обстрелы Херсонская область Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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