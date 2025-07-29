Обстрелы Херсонщины - сколько людей погибло и пострадало

Укрытие в Херсоне. Фото иллюстративное: Укринформ

На Херсонщине только с начала июля от атак дронов пострадали более 60 человек, еще семеро — погибли. ВС РФ атакует как гражданских лиц, так и любой транспорт, который попадает в поле зрения.

Об этом в эфире Ранок.LIVE повдиомыв начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников.

Реклама

Читайте также:

Последствия атак на Херсонщину

Россия ежедневно наносит удары по Херсонщине, массово применяя ударные беспилотники. При этом ВС РФ, по словам Александра Толоконникова, целенаправленно атакуют не только военных, но и гражданских лиц. Только за прошедшую неделю зафиксировано около 1700 атак дронами. Украинские защитники уничтожили 1300 из них еще до того, как они долетели до своих целей. К сожалению, в течение месяца 60 жителей региона получили ранения, еще 7 — погибли.

"Они с полной батареей сбрасывают на людей взрывчатку. На детей, на бабушек. Если видят человека или транспорт — начинают его атаковать, если до этого не сбить этот дрон",— говорит начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников

Напомним, недавно мы писали о том, что разминирование Херсонщины может затянуться. А также о том, что аграрии этого региона теряют продукцию и не получают помощи от государства.