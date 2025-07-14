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Головна Одеса Розмінування Херсонщини може затягнутися на десятиліття

Розмінування Херсонщини може затягнутися на десятиліття

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 13:20
Фермери та врожай Херсонщини у небезпеці через обстріли РФ та заміновані поля
Збір врожаю. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Повне розмінування Херсонщини може тривати ще десятки років. Сьогодні ж вибухонебезпечні предмети на полях регіону становлять загрозу як для врожаю, так і для фермерів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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Розмінування Херсонщини

Розмінування правобережної частини Херсонщини триває з моменту деокупації цієї території, але може затягнутися на 20–30 років. Особливо скрутна ситуація зараз у Бериславському районі, де аграрії вже мають змогу працювати на полях. Там, через постійні обстріли та дронові атаки РФ, техніка та врожаї знищуються, а люди перебувають у смертельній небезпеці.

"От навіть поле розмінували і почали на ньому працювати. Але завтра прилетів безпілотник і не розірвався. Потім їде комбайн або трактор косити, він наїжджає на цей безпілотник, той вибухає, горить трактор, горить пшениця, страждають люди. І таких прикладів безліч на бериславщині і по іншим районам Херсонщини, які ближче до Дніпра",— каже Сергій Хлань.

Сергій Хлань також додав, що аграрії Херсонщини сьогодні демонструють приклад стійкості, працюючи у такій небезпеці.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як фермери Херсонщини збирають врожай кавунів під обстрілом. А також про те, що аграрії регіону втрачають продукцію та не отримують допомоги від держави.

Одеса Херсонська область фермери Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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