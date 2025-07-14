Фермеры и урожай Херсонщины в опасности из-за обстрелов РФ и заминированных полей

Сбор урожая. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Полное разминирование Херсонщины может длиться еще десятки лет. Сегодня же взрывоопасные предметы на полях региона представляют угрозу как для урожая, так и для фермеров.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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Разминирование Херсонщины

Разминирование правобережной части Херсонщины продолжается с момента деоккупации этой территории, но может затянуться на 20-30 лет. Особенно сложная ситуация сейчас в Бериславском районе, где аграрии уже могут работать на полях. Там из-за постоянных обстрелов и дроновых атак РФ техника и урожаи уничтожаются, а люди находятся в смертельной опасности.

"Вот даже поле разминировали и начали на нем работать. Но завтра прилетел беспилотник и не разорвался. Потом едет комбайн или трактор косить, он наезжает на этот беспилотник, тот взрывается, горит трактор, горит пшеница, страдают люди. И таких примеров множество на Бериславщине и по другим районам Херсонщины, которые ближе к Днепру", — говорит Сергей Хлань.

Сергей Хлань также добавил, что аграрии Херсонщины сегодня демонстрируют пример стойкости, работая в такой опасности.

Напомним, недавно мы писали о том, как фермеры Херсонщины собирают урожай арбузов под обстрелом. А также о том, что аграрии региона теряют продукцию и не получают помощи от государства.