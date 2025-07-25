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Головна Одеса Херсонських кавунів цього літа може не бути — чому

Херсонських кавунів цього літа може не бути — чому

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 16:05
Херсонських кавунів цього року може не бути
Херсонські кавуни. Фото ілюстративне: Hi-News

Херсонських кавунів цього літа може взагалі не бути. Через погодні умови фермери прифронтового регіону не можуть зростити нормальний врожай.

Про це повідомляють журналісти видання AgroPortal.ua, посилаючись на голову ФГ "Лемко Таврії" Дмитро Нежлукченко.

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Фермерам Херсонщини не вдається виростити достатній врожай кавунів через тривалу посуху в регіоні. Погодні умови не дають рослинам нормально розвиватись.

Врожаю може не бути, а у кращому випадку — він виявиться дуже маленьким. Для того щоб кавуни росли на відкритому грунті, необхідно, щоб земля була прогріта навесні та опадів було достатньо. А на Херсонщині були весняні заморозки, тому аграрії лише у травні висіяли насіння. 

"Сходи кавуна сформувалися дуже погані, плоди недорозвинені, вологи немає, тому думаю, що врожай буде мінімальним", — каже підприємець Дмитро Нежлукченко.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що можуть бути проблеми із врожаєм персиків. А також про те, скільки агропродукції зібрали фермери.

Одеса Херсонська область фермери Новини Одеси кавун
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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