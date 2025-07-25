Херсонских арбузов в этом году может не быть

Херсонские арбузы. Фото иллюстритивное: Hi-News

Херсонских арбузов этим летом может вообще не быть. Из-за погодных условий фермеры прифронтового региона не могут вырастить нормальный урожай.

Об этом сообщают журналисты издания AgroPortal.ua, ссылаясь на главу ФХ "Лемко Таврии" Дмитрий Нежлукченко.

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Фермерам Херсонщины не удается вырастить достаточный урожай арбузов из-за длительной засухи в регионе. Погодные условия не дают растениям нормально развиваться.

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Урожая может не быть, а в лучшем случае — он окажется очень маленьким. Для того чтобы арбузы росли на открытом грунте, необходимо, чтобы земля была прогрета весной и осадков было достаточно. А на Херсонщине были весенние заморозки, поэтому аграрии только в мае высеяли семена.

"Всходы арбуза сформировались очень плохие, плоды недоразвитые, влаги нет, поэтому думаю, что урожай будет минимальным", — говорит предприниматель Дмитрий Нежлукченко.

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Напомним, недавно мы писали о том, что могут быть проблемы с урожаем персиков. А также о том, сколько агропродукции собрали фермеры.