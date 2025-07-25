Херсонских арбузов в этом году может не быть

Херсонских арбузов этим летом может не быть — почему
Херсонских арбузов этим летом может вообще не быть. Из-за погодных условий фермеры прифронтового региона не могут вырастить нормальный урожай.
Об этом сообщают журналисты издания AgroPortal.ua, ссылаясь на главу ФХ "Лемко Таврии" Дмитрий Нежлукченко.
Фермерам Херсонщины не удается вырастить достаточный урожай арбузов из-за длительной засухи в регионе. Погодные условия не дают растениям нормально развиваться.
Урожая может не быть, а в лучшем случае — он окажется очень маленьким. Для того чтобы арбузы росли на открытом грунте, необходимо, чтобы земля была прогрета весной и осадков было достаточно. А на Херсонщине были весенние заморозки, поэтому аграрии только в мае высеяли семена.
"Всходы арбуза сформировались очень плохие, плоды недоразвитые, влаги нет, поэтому думаю, что урожай будет минимальным", — говорит предприниматель Дмитрий Нежлукченко.
Напомним, недавно мы писали о том, что могут быть проблемы с урожаем персиков. А также о том, сколько агропродукции собрали фермеры.
Читайте Новини.LIVE!