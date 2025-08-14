ЗС РФ стали частіше атакувати Херсонщину дронами, КАБами та артилерією

Обстріл Херсонщини. Фото ілюстративне: Херсонська ОВА

Дронові атаки росіян на південь України, зокрема на Херсонщину останнім часом зросли до 10 разів. Крім того, ворог знову став здійснювати масовані атаки КАБами та артилерією.

Про це повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі Ранок.LIVE.

Атак побільшало

Росіяни почали масові дронові атаки на цивільні об’єкти півдня України, в особливості — Херсонщини. За цей час кількість ударів зросла вдесятеро — наразі фіксують близько 8 тисяч обстрілів щомісяця.

Протидіяти ворожим дронам вдається завдяки сіткам, системам РЕБ та вогневим групам — ЗСУ збивають або глушать до 80% БпЛА противника.

"Саме за рахунок РЕБів ми садимо або глушимо дрони які залітають. Звичайно, вони не працюють на дрони, які прилітають на оптоволокні, але для цього ще є мобільні вогневі групи", — каже заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Олександр Толоконніков також додав, росіяни знову почали масовано атакувати Херсонщину керованими авіабомбами та артилерією. І однією з основних цілей ЗС РФ залишається міст, який з'єднує Корабельний район Херсона з іншими частинами міста.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про постраждалих від обстрілів Херсонщини. А також про те, що розмінування цього регіону може затягнутися.