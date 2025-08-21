Атаки на юг - российские войска усилили обстрелы Херсонщины (война в Украине)

РСЗО открывает огонь. Фото иллюстративное: Слово и дело

Российские войска усилили атаки на юг, в частности на Херсонщину, почти всеми видами вооружения. Таким образом враг пытается не дать ВСУ возможности и в дальнейшем удерживать там позиции.

Об этом сообщил представитель ОК "Пивдень" Владислав Волошин в эфире Ранок.LIVE.

Атаки на юг

Российские войска значительно усилили обстрелы Херсона, окрестных сел, и населенных пунктов возле бывшей разрушенной Каховской ГЭС. При этом враг активно использует неуправляемые авиационные ракеты и FPV-дроны.

Только по населенным пунктам Казацкое, Ольговка и Отрадокаменка ежедневно приходится по 60 — 80 ракетных ударов.

"Враг пытается буквально сжечь все эти населенные пункты и сравнять их с землей, чтобы подготовить себе плацдарм и чтобы Силы обороны Украины не могли удерживать там позиции",— говорит Владислав Волошин.

Владислав Волошин также добавил, что высаживаться на Остров оккупанты не планируют. Такой вывод можно сделать из того, что они разрушили мост, который соединяет этот район и другими частями города.

