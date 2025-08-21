Атаки на південь - російські війська посилили обстріли Херсонщини (війна в Україні)

Обстріли півдня посилились — яка мета російських військ
Російські війська посилили атаки на південь, зокрема на Херсонщину, майже всіма видами озброєння. Таким чином ворог намагається не дати ЗСУ можливості й надалі утримувати там позиції.
Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Волошин в ефірі Ранок.LIVE.
Атаки на південь
Російські війська значно посилили обстріли Херсона, навколишніх сіл, та населених пунктів біля колишньої зруйнованої Каховської ГЕС. При цьому ворог активно використовуює некеровані авіаційні ракети та FPV-дрони.
Лише по населенних пунктах Козацьке, Ольгівка та Одрадокам'янка щодня припадає по 60 — 80 ракетних ударів.
"Ворог намагаэться буквально спалити всі ці населені пункти й зрівняти їх із землею, щоб підготувати собі плацдарм і щоб Сили оборони України не могли утримувати там позиції",— каже Владислав Волошин.
Владислав Волошин також додав, що висаджуватися на Острів окупанти не планують. Такий висновок можна зробити з того, що вони зруйнували міст, який єднає цей район і іншими частинами міста.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку на автобус в Херсоні. А також про обстріли шляхопроводу на Острів.
Читайте Новини.LIVE!