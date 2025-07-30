ВСУ уничтожают логистику ВС РФ на юге Украины

Военные на фронте. Фото иллюстративное: news.24tv.ua

Вооруженные силы Украины продолжают наносить сокрушительные удары по логистике ВС РФ на юге. Именно такие атаки сегодня являются самой эффективной тактикой для уменьшения напряжения на линии боевого соприкосновения.

Об этом сообщил спикер ОК "Пивдень" Владислав Волошин в эфире Ранок.LIVE.

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Тактика ВСУ

Россия пытается использовать все доступные логистические пути, как железнодорожные, так и автомобильные, чтобы обеспечивать свои группировки на юге. Однако значительная часть из них находится под контролем или в зоне поражения ВСУ.

Так, недавно Силы обороны уничтожили несколько эшелонов с боевой техникой и горюче-смазочными материалами для ВС РФ.

"Были операции по уничтожению российских эшелонов с боевой техникой и цистернами с горюче-смазочными материалами. Мы стараемся наносить удары по логистике, ведь сегодня это довольно эффективная тактика, чтобы уменьшить напряжение на линии боевого соприкосновения", — говорит Владислав Волошин.

Спикер ОК "Пивдень" также добавил, что у ВСУ достаточно средств поражения, чтобы наносить такие удары и в дальнейшем.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ наращивает военную группировку на юге. А также о том, что разминирование Херсонщины может затянуться на годы.