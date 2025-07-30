ЗСУ знищують логістику ЗС РФ на півдні України

Військові на фронті. Фото ілюстративне: news.24tv.ua

Збройні сили України продовжують завдавати нищівних ударів по логістиці ЗС РФ на півдні. Саме такі атаки сьогодні є найефективнішою тактикою для зменшення напруги на лінії бойового зіткнення.

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Волошин в ефірі Ранок.LIVE.

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Тактика ЗСУ

Росія намагається використовувати всі доступні логістичні шляхи, як залізничні, так і автомобільні, аби забезпечувати свої угруповання на півдні. Однак значна частина з них перебуває під контролем або в зоні ураження ЗСУ.

Так, нещодавно Сили оборони знищили кілька ешелонів із бойовою технікою та паливно-мастильними матеріалами для ЗС РФ.

"Були операції щодо знищення російських ешелонів із бойовою технікою та цистернами з паливно-мастильними матеріалами. Ми намагаємося завдавати ударів по логістиці, адже сьогодні це доволі ефективна тактика, щоб зменшити напругу на лінії бойового зіткнення", — каже Владислав Волошин.

Речник ОК "Південь" також додав, що у ЗСУ достатньо засобів ураження аби завдавати таких ударів і надалі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ нарощує військове угруповання на півдні. А також про те, що розмінування Херсонщини може затягнутися на роки.