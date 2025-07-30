Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Битва за південь — яку ефективну тактику обрали ЗСУ

Битва за південь — яку ефективну тактику обрали ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 16:30
ЗСУ знищують логістику ЗС РФ на півдні України
Військові на фронті. Фото ілюстративне: news.24tv.ua

Збройні сили України продовжують завдавати нищівних ударів по логістиці ЗС РФ на півдні. Саме такі атаки сьогодні є найефективнішою тактикою для зменшення напруги на лінії бойового зіткнення.

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Волошин в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Тактика ЗСУ

Росія намагається використовувати всі доступні логістичні шляхи, як залізничні, так і автомобільні, аби забезпечувати свої угруповання на півдні. Однак значна частина з них перебуває під контролем або в зоні ураження ЗСУ. 

Так, нещодавно Сили оборони знищили кілька ешелонів із бойовою технікою та паливно-мастильними матеріалами для ЗС РФ.

"Були операції щодо знищення російських ешелонів із бойовою технікою та цистернами з паливно-мастильними матеріалами. Ми намагаємося завдавати ударів по логістиці, адже сьогодні це доволі ефективна тактика, щоб зменшити напругу на лінії бойового зіткнення", — каже Владислав Волошин.

Речник ОК "Південь" також додав, що у ЗСУ достатньо засобів ураження аби завдавати таких ударів і надалі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ нарощує військове угруповання на півдні. А також про те, що розмінування Херсонщини може затягнутися на роки.

Одеса ЗСУ Новини Одеси війна в Україні Росія
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації