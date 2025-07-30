Росія збільшує військові угруповання на півдні України

Російські військові. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Росія посилює оборону на Кінбурнській та Тендерівській косах, все більше побоюючись висадок ЗСУ. Крім того, противник закріплюється на лівому березі Дніпра

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Волошин в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Війна на півдні

На півдні України росіяни утримують значне військове угруповання, зокрема з 14-го армійського корпусу Північного флоту. Крім того, за даними розвідки Сил оборони, на Тендерівській косі нещодавно відбулася ротація. Замість штурмової бригади "Дон" там зараз розміщено десантників ЗС РФ. Також противних посилює артилерійські угруповання на цих територіях та вживає інші заходи щоб протидіяти визадкам ЗСУ.

"Росія посилила артилерійські підрозділи на цих косах, поставила там протитанкові засоби для того щоб протидіяти висадкам, щоб вражати наші човни та наші засоби як підходять. Росія дуже боїться що ми захопимо ці плацдарми, тому збільшує там кількість військ",— каже речник ОК "Південь" Владислав Волошин

Також ЗС РФ укріплюють позиції на всьому лівому березі Дніпра, зокрема в районі Олешок і Голої Пристані.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, які засоби ураження РФ найчастіше використовує на півдні. А також про те, що розмінування Херсонщини може затягнутися на роки.