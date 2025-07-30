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Главная Одесса ВС РФ увеличили группировку на юге — к чему готовятся

ВС РФ увеличили группировку на юге — к чему готовятся

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 13:33
Россия увеличивает военные группировки на юге Украины
Российские военные. Фото иллюстративное: РосСМИ

Россия усиливает оборону на Кинбурнской и Тендеровской косах, все больше опасаясь высадок ВСУ. Кроме того, противник закрепляется и на левом берегу Днепра.

Об этом сообщил представитель ОК "Пивдень" Владислав Волошин в эфире Ранок.LIVE.

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Война на юге

На юге Украины россияне удерживают значительную военную группировку, в частности из 14-го армейского корпуса Северного флота. Кроме того, по данным разведки Сил обороны, на Тендеровской косе недавно произошла ротация. Вместо штурмовой бригады "Дон" там сейчас размещены десантники ВС РФ. Также противник усиливает артиллерийские группировки на этих территориях и принимает другие меры, чтобы противодействовать высадкам ВСУ.

"Россия усилила артиллерийские подразделения на этих косах, поставила там противотанковые средства для того чтобы противодействовать высадкам, чтобы поражать наши лодки и наши средства как подходят. Россия очень боится, что мы захватим эти плацдармы, поэтому увеличивает там количество войск",— говорит спикер ОК "Пивдень" Владислав Волошин

Также ВС РФ укрепляют позиции на всем левом берегу Днепра, в частности в районе Олешек и Голой Пристани.

Напомним, недавно мы писали о том, какие средства поражения РФ чаще всего использует на юге. А также о том, что разминирование Херсонщины может затянуться на годы.

Одесса Новости Одессы война в Украине Россия армия РФ
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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