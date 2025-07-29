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Главная Одесса Массированные атаки на юг — какое оружие РФ использует чаще всего

Массированные атаки на юг — какое оружие РФ использует чаще всего

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 13:30
ВС РФ чаще применяют дроны на Херсонщине - в результате атак есть погибший
Военный ВС РФ. Фото иллюстративное: rwc.shtab.net

Россияне продолжают осуществлять массированные атаки по критической и гражданской инфраструктуре на Херсонщине. Во время атак на этом направлении ВС РФ стали активнее применять дроны.

Об этом сообщил начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире Ранок.LIVE.

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В Херсонской области сохраняется стабильно тяжелая ситуация с атаками со стороны ВС РФ. В результате вчерашних обстрелов погиб человек, еще три человека — получили ранения. Кроме артиллерии, россияне на этом направлении начали активно применять дроны для ударов по гражданской и критической инфраструктуре.

"Они направляют их на гражданские машины, автобусы, транспорт. Страдает гражданская и критическая инфраструктура. Погиб 54-летний мужчина из Широкой Балки. Еще двое мужчин получили ранения в результате сброса взрывчатки в самом Херсоне и еще одна женщина ранена в результате удара артиллерии по Белозерке",— говорит начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Александр Толоконников.

Из-за многочисленных атак РФ в регионе начались проблемы с поставками света. Сейчас энергетики уже работают над восстановлением электроэнергии.

Напомним, недавно мы писали о том, что разминирование Херсонщины может затянуться. А также о том, что аграрии этого региона теряют продукцию и не получают помощи от государства.

Одесса обстрелы Херсонская область Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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