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Головна Одеса Масовані атаки на південь — яку зброю РФ використовує найчастіше

Масовані атаки на південь — яку зброю РФ використовує найчастіше

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 13:30
ЗС РФ частіше застосовують дрони на Хернсонщині - внаслідок атак є загиблий
Військовий ЗС РФ. Фото ілюстративне: rwc.shtab.net

Росіяни продовжують здійснювати масовані атаки по критичній та цивільній інфраструктурі на Херсонщині. Під час атак на цьому напрямку ЗС РФ стали активніши застосовувати дрони.

Про це повідомив начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі Ранок.LIVE.

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Атаки на Херсонщині

У Херсонській області зберігається стабільно важка ситуація з атаками з боку ЗС РФ. Внаслідок вчорашніх обстрілів загинув чоловік, ще три людини — отримали поранення. Окрім артилерії, росіяни на цьому напрямку почали активніше застосовувати дрони для ударів по цивільній та критичній інфраструктурі.

"Вони направляють їх на цивільні автівки, автобуси, транспорт. Страждає цивільна та критична інфраструктура. Загинув 54-річний чоловік з Широкої Балки. Ще двоє чоловіків отримали поранення внаслідок скиду вибухівки в самому Херсоні і ще одна жінка поранена внаслідок удару артилерії по Білозерці",— каже начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Через численні атаки РФ у регіоні почалися проблеми з постачанням світла. Наразі енергетики вже працюють над відновленням електроенергії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що розмінування Херсонщини може затягнутися. А також про те, що аграрії цього регіону втрачають продукцію та не отримують допомоги від держави.

Одеса обстріли Херсонська область Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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