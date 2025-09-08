Морські дрони ГУР змусили окупантів тікати до Новоросійська

Дрони MAGURA залякали флот РФ — де окупанти ховають кораблі
Попри відсутність в Україні потужного військового флоту в класичному розумінні цього поняття, ворожі кораблі РФ не ризикують плавати в українській зоні Чорного моря. Все завдяки дронам MAGURA української розробки.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив командир "Group 13" ГУР.
Як дрони MAGURA контролюють Чорне море
За словами командира, зараз вся акваторія Чорного моря, що належить Україні, контролюється морськими дронами.
"Наші територіальні води на 100% контролюють ці дрони. Ми не даємо вільно оперувати чорноморському флоту РФ і в нейтральних водах. Власне, через це вони більшу частину суден перевели до Новоросійська", — сказав командир "Group 13".
Командир також нагадав, що Україна вже має досвід застосування морських дронів на дальніх дистанціях, і такі операції тривають.
Нагадаємо, нещодавно морський дрон ГУР знищив водолазів РФ у бухті Новоросійська. Вони хотіли дістати дрон з води, однак безпілотник раптово вибухнув.
Також ми писали, що ГУР завдяки використанню морських безпілотників MAGURA досягло п’ятьох бойових рекордів.
