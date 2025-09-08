Відео
Головна Одеса Дрони MAGURA залякали флот РФ — де окупанти ховають кораблі

Дрони MAGURA залякали флот РФ — де окупанти ховають кораблі

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 06:53
Морські дрони ГУР змусили окупантів тікати до Новоросійська
Українські морські дрони Magura. Фото: ГУР

Попри відсутність в Україні потужного військового флоту в класичному розумінні цього поняття, ворожі кораблі РФ не ризикують плавати в українській зоні Чорного моря. Все завдяки дронам MAGURA української розробки.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив командир "Group 13" ГУР.

Читайте також:

Як дрони MAGURA контролюють Чорне море

За словами командира, зараз вся акваторія Чорного моря, що належить Україні, контролюється морськими дронами. 

"Наші територіальні води на 100% контролюють ці дрони. Ми не даємо вільно оперувати чорноморському флоту РФ і в нейтральних водах. Власне, через це вони більшу частину суден перевели до Новоросійська", — сказав командир "Group 13".

Командир також нагадав, що Україна вже має досвід застосування морських дронів на дальніх дистанціях, і такі операції тривають.

Нагадаємо, нещодавно морський дрон ГУР знищив водолазів РФ у бухті Новоросійська. Вони хотіли дістати дрон з води, однак безпілотник раптово вибухнув.

Також ми писали, що ГУР завдяки використанню морських безпілотників MAGURA досягло п’ятьох бойових рекордів.

Крим Чорне море війна в Україні флот морські дрони
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
