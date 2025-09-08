Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Глава ВМС встретился с одесскими курсантами — о чем говорили

Глава ВМС встретился с одесскими курсантами — о чем говорили

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 17:55
Лекция Неижпапы для курсантов в Одессе
Командующий ВМС во время выступления перед курсантами. Фото: Алексей Неижпапа

Командующий Военно-Морскими Силами Украины Алексей Неижпапа провел лекцию для слушателей Института Военно-Морских Сил в Одессе. Он подчеркнул, что именно это поколение будет делать украинский флот сильным.

Об этом сообщил Командующий Военно-Морских Сил Алексей Неижпапа.

Реклама
Читайте также:

О чем говорили

Неижпапа прочитал лекцию и поделился опытом с молодыми будущими офицерами. Во время общения обсудили ключевые темы: роль и место ВМС в войне против России, ситуацию в Черном море, выполнение боевых задач и развитие морских возможностей Украины. Также речь шла об обучении за рубежом и международном опыте, который может получить молодое поколение военных моряков.

Отдельное внимание уделили карьерным перспективам после выпуска — получению первого офицерского звания и достойному денежному обеспечению. Неижпапа подчеркнул, что заведение готовит не только офицеров, но и лидеров нового типа — способных действовать быстро в непредсказуемых условиях, работать в команде и выдерживать большие нагрузки.

"Украина была, есть и будет морским государством, которому нужны профессиональные военные моряки. Именно это поколение сделает наш флот сильным", — подчеркнул командующий.

Лекція Неїжпапи
Курсанты на лекции. Фото: Алексей Неижпапа

Напомним, мы писали, что Россия держит Черное море под оккупацией. Также мы сообщали о том, сколько получают курсанты ВСУ в сентябре.

Одесса ВМС Одесская область Новости Одессы курсанты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации