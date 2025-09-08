Лекция Неижпапы для курсантов в Одессе

Командующий Военно-Морскими Силами Украины Алексей Неижпапа провел лекцию для слушателей Института Военно-Морских Сил в Одессе. Он подчеркнул, что именно это поколение будет делать украинский флот сильным.

Об этом сообщил Командующий Военно-Морских Сил Алексей Неижпапа.

О чем говорили

Неижпапа прочитал лекцию и поделился опытом с молодыми будущими офицерами. Во время общения обсудили ключевые темы: роль и место ВМС в войне против России, ситуацию в Черном море, выполнение боевых задач и развитие морских возможностей Украины. Также речь шла об обучении за рубежом и международном опыте, который может получить молодое поколение военных моряков.

Отдельное внимание уделили карьерным перспективам после выпуска — получению первого офицерского звания и достойному денежному обеспечению. Неижпапа подчеркнул, что заведение готовит не только офицеров, но и лидеров нового типа — способных действовать быстро в непредсказуемых условиях, работать в команде и выдерживать большие нагрузки.

"Украина была, есть и будет морским государством, которому нужны профессиональные военные моряки. Именно это поколение сделает наш флот сильным", — подчеркнул командующий.

Курсанты на лекции. Фото: Алексей Неижпапа

