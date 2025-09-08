Лекція Неїжпапи для курсантів в Одесі

Командувач Військово-Морських Сил України Олексій Неїжпапа провів лекцію для слухачів Інституту Військово-Морських Сил в Одесі. Він наголосив, що саме це покоління робитиме український флот сильним.

Про це повідомив Командувач Військово-Морських Сил Олексій Неїжпапа.

Реклама

Читайте також:

Про що говорили

Неїжпапа прочитав лекцію та поділився досвідом з молодими майбутніми офіцерами. Під час спілкування обговорили ключові теми: роль і місце ВМС у війні проти Росії, ситуацію в Чорному морі, виконання бойових завдань та розвиток морських спроможностей України. Також йшлося про навчання за кордоном і міжнародний досвід, який може отримати молоде покоління військових моряків.

Окрему увагу приділили кар’єрним перспективам після випуску — отриманню першого офіцерського звання та гідному грошовому забезпеченню. Неїжпапа підкреслив, що заклад готує не лише офіцерів, а й лідерів нового типу — здатних діяти швидко в непередбачуваних умовах, працювати в команді та витримувати великі навантаження.

"Україна була, є і буде морською державою, якій потрібні професійні військові моряки. Саме це покоління зробить наш флот сильним", — наголосив командувач.

Курсанти на лекції. Фото: Олексій Неїжпапа

Нагадаємо, ми писали, що Росія тримає Чорне море під окупацією. Також ми повідомляли про те, скільки отримуюють курсанти ЗСУ у вересні.