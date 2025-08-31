Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Плетенчук заявив, що Росія тримає Чорне море під окупацією

Плетенчук заявив, що Росія тримає Чорне море під окупацією

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 15:37
Росія в Чорному морі – ситуація з окупантами біля Криму
Російські кораблі на рейді у морі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські війська продовжують активно діяти в акваторії Чорного моря. Вони охороняють окуповані порти Криму, патрулюють територію і намагаються контролювати води, які юридично їм не належать.

Про це в етері національного телемарафону "Ми — Україна" заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Росія контролює Чорне море

За його словами, попри значні втрати, Москва все ще зберігає там присутність, використовуючи як військові катери, так і цивільні судна для незаконного вивезення українських ресурсів. Плетенчук пояснив, що нині росіяни більше не використовують великі патрульні кораблі, як це було раніше.

"Це малі катери і, відповідно, авіація. Але так, на жаль, вони досі там присутні, досі там панують", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Він підкреслив, що у Чорному морі окупанти виконують завдання з охорони своїх баз у Криму, протидиверсійної та протимінної оборони. Водночас їхня діяльність не має жодної легітимності.

"Так чи інакше, у цій зоні вони оперують незаконно. І це стосується не тільки бойових одиниць, це стосується й цивільного судноплавства", — наголосив представник ВМС.

РФ грабує окуповані території

За його словами, Росія активно використовує цивільні кораблі, аби грабувати українські території. Для перепродажу краденого росіяни підроблюють документи.

"Вони залучають цивільні судна для того, щоб продовжувати грабувати наші окуповані території, вивозячи звідти різноманітні товари. В першу чергу це збіжжя, вугілля і метал. Але все одно вони змушені підробляти документи і продавати вкрадене як власний товар", — пояснив Плетенчук.

Також він нагадав, що Росія намагається юридично оформити Азовське море як "внутрішнє", а українські порти Бердянськ і Маріуполь — як "свої". Ці спроби не мають жодної міжнародної сили, але показують прагнення Москви узаконити окупацію.

Нагадаємо, біля узбережжя Одеси цивільне вантажне судно підірвалося на невстановленому вибуховому пристрої. Також ми писали, що 30 серпня безпілотники, ймовірно, завдали нищівного удару по військовій техніці ворога в Криму та знищили гелікоптери.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси окупація небезпека
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації