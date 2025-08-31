Росія в Чорному морі – ситуація з окупантами біля Криму

Російські кораблі на рейді у морі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські війська продовжують активно діяти в акваторії Чорного моря. Вони охороняють окуповані порти Криму, патрулюють територію і намагаються контролювати води, які юридично їм не належать.

Про це в етері національного телемарафону "Ми — Україна" заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Росія контролює Чорне море

За його словами, попри значні втрати, Москва все ще зберігає там присутність, використовуючи як військові катери, так і цивільні судна для незаконного вивезення українських ресурсів. Плетенчук пояснив, що нині росіяни більше не використовують великі патрульні кораблі, як це було раніше.

"Це малі катери і, відповідно, авіація. Але так, на жаль, вони досі там присутні, досі там панують", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Він підкреслив, що у Чорному морі окупанти виконують завдання з охорони своїх баз у Криму, протидиверсійної та протимінної оборони. Водночас їхня діяльність не має жодної легітимності.

"Так чи інакше, у цій зоні вони оперують незаконно. І це стосується не тільки бойових одиниць, це стосується й цивільного судноплавства", — наголосив представник ВМС.

РФ грабує окуповані території

За його словами, Росія активно використовує цивільні кораблі, аби грабувати українські території. Для перепродажу краденого росіяни підроблюють документи.

"Вони залучають цивільні судна для того, щоб продовжувати грабувати наші окуповані території, вивозячи звідти різноманітні товари. В першу чергу це збіжжя, вугілля і метал. Але все одно вони змушені підробляти документи і продавати вкрадене як власний товар", — пояснив Плетенчук.

Також він нагадав, що Росія намагається юридично оформити Азовське море як "внутрішнє", а українські порти Бердянськ і Маріуполь — як "свої". Ці спроби не мають жодної міжнародної сили, але показують прагнення Москви узаконити окупацію.

Нагадаємо, біля узбережжя Одеси цивільне вантажне судно підірвалося на невстановленому вибуховому пристрої. Також ми писали, що 30 серпня безпілотники, ймовірно, завдали нищівного удару по військовій техніці ворога в Криму та знищили гелікоптери.