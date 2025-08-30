Російські кораблі в Чорному морі беззахисні — експерт назвав причину

Експерт розповів, як РФ втрачає кораблі у Чорному морі
Російські патрульні кораблі в Чорному морі виявилися надзвичайно вразливими навіть перед українськими дронами. Втрати суден свідчать про слабкість їхньої оборони та відсутність ударного озброєння, яке Москва так і не встановила.
Про це в етері національного телемарафону "Ми — Україна" заявив капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.
Кораблі РФ беззахисні перед українськими дронами
Риженко у коментарі пояснив, що російські патрульні кораблі типу "Василь Биков" виявилися слабкими навіть перед повітряними та морськими безпілотниками.
"Вони непогані для поліцейських функцій, але як показала практика у Чорному морі — дуже беззахисні. Декілька таких кораблів вони вже втратили", — зазначив Риженко.
Він підкреслив, що росіяни намагаються підсилювати патрульні судна системами протиповітряної оборони, але роблять це кустарними методами:
"Були випадки, коли вони ставили ППО прямо на корму корабля, фактично знявши його з суходолу. Але це не рятує", — сказав експерт.
Відсутність ударної зброї
За його словами, головна слабкість цих кораблів — відсутність ударної зброї. Росія планувала встановити на них ракети "Калібр", однак цього так і не сталося.
"Їхня велика слабкість у тому, що вони фактично залишаються беззбройними. А ми вже знаємо, як із ними боротися, і будемо це робити", — додав Андрій Риженко.
Нагадаємо, Росія найближчим часом не посилюватиме Чорноморський флот новими кораблями через досить низьку ефективність перед атаками з боку ЗСУ. Також ми писали, що загинув ще один військовий моряк з екіпажу корабля ВМС України, по якому завдали удару росіяни.
