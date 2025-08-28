Відео
Головна Одеса Спецоперація ГУР — підбитий ще один ракетоносій РФ

Спецоперація ГУР — підбитий ще один ракетоносій РФ

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 12:37
ГУР України атакувало ракетоносій РФ - яким чином
Корабель типу "Буян-М". Фото ілюстративне: Повідомлення

Військові Головного управління розвідки атакували військовий корабель РФ проєкту "Буян-М" в Азовському морі. У момент удару судно перебувало в зоні потенційного пуску крилатих ракет.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Читайте також:

Атака на корабель

Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділ "Примари" провели спеціальну операцію в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму. В результаті було уражено малий ракетний корабель російського флоту проєкту 21631 "Буян-М". Це судно є носієм крилатих ракет "Калібр". 

Спочатку військові ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а потім  атакували і борт носія "Калібрів". 

У момент атаки корабель перебував у зоні потенційного пуску ракет у Темрюцькій затоці. Через значні ушкодження він був змушений покинути район бойового чергування.  

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку на об'єкти залізниці у Криму. А також про знищення пункту базування дронів.

Одеса Азовське море Новини Одеси війна в Україні ракетоносій
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
