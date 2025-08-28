ГУР Украины атаковало ракетоноситель РФ - каким образом

Корабль типа "Буян-М". Фото иллюстративное: Известия

Военные Главного управления разведки атаковали военный корабль РФ проекта "Буян-М" в Азовском море. В момент удара судно находилось в зоне потенциального пуска крылатых ракет.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Атака на корабль

Департамент активных действий ГУР МО Украины и спецподразделение "Призраки" провели специаальную операцию в Азовском море неподалеку временно оккупированного Крыма. В результате был поражен малый ракетный корабль российского флота проекта 21631 "Буян-М". Это судно является носителем крылатых ракет "Калибр".

Сначала военные ударом воздушного дрона повредили корабельную РЛС, а затем атаковали и борт носителя "Калибров".

В момент атаки корабль находился в зоне потенциального пуска ракет в Темрюкском заливе. Из-за значительных повреждений он был вынужден покинуть район боевого дежурства.

