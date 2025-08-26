Відео
Головна Одеса ЗСУ знову атакували Крим — що знищено цього разу

ЗСУ знову атакували Крим — що знищено цього разу

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 12:57
ССО ЗСУ атакували об'єкти логістики у Криму - яким чином
Дим у небі. Фото: Кримський вітер

Сили спецоперацій України нанесли нищівний удар по окупованому Криму. На цей раз під ударом опинилися об'єкти логістики ворожих військ на півострові.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій України.

Читайте також:

Атака на Крим

Сили спеціальних операцій здійснили успішну атаку на логістику росіян в окупованому Криму. В результаті удару з ладу були виведені об'єкти, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ на півдні України. 

"Продовжуємо нищити логістику окупантів у тимчасово окупованому Криму. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!",— йдеться у повідомленні військових.

Додамо, після атаки дим у небі в районі залізничних станцій у Джанкої та Красногвардійському спостерігали тисячі місцевих мешканців.

None - фото 1
Повідомлення ССО. Фото: скріншот посту ССО
ЗСУ знову атакували Крим — що знищено цього разу - фото 2
Дим після вибуху. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про удар по пункту базування дронів у Криму. А також про те, яким чином може відбутися звільнення півострову.

Одеса Крим ЗСУ Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
