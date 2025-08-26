ССО ЗСУ атакували об'єкти логістики у Криму - яким чином

Дим у небі. Фото: Кримський вітер

Сили спецоперацій України нанесли нищівний удар по окупованому Криму. На цей раз під ударом опинилися об'єкти логістики ворожих військ на півострові.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій України.

Атака на Крим

Сили спеціальних операцій здійснили успішну атаку на логістику росіян в окупованому Криму. В результаті удару з ладу були виведені об'єкти, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ на півдні України.

"Продовжуємо нищити логістику окупантів у тимчасово окупованому Криму. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!",— йдеться у повідомленні військових.

Додамо, після атаки дим у небі в районі залізничних станцій у Джанкої та Красногвардійському спостерігали тисячі місцевих мешканців.

Повідомлення ССО. Фото: скріншот посту ССО

Дим після вибуху. Фото: Кримський вітер

