Главная Одесса Удачная спецоперация ВСУ в Крыму — логистика врага сорвана

Удачная спецоперация ВСУ в Крыму — логистика врага сорвана

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 13:00
ВСУ провели спецоперацию и взорвали поезд в Крыму - каким образом и как им это вообще удалось
Взорванный поезд. Фото: Генеральный штаб ВСУ

ВСУ поразили поезд российских военных, который обеспечивал поставки группировкам ВС РФ на юге. Таким образом Силам обороны удалось значительно усложнить врагу логистику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Спецоперация в Крыму

Силы специальных операций ВСУ в ночь на 21 августа провели диверсию вблизи железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Военные поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами. Дым после взрыва видели жители населенных пунктов поблизости.

В результате спецоперации было значительно затруднено обеспечение южной группировки российских войск. Ведь именно поездами перебрасывается большинство сил и средств фронтовым подразделениям ВС РФ.

Спецоперація у Криму — логістика росіян порушена - фото 1
Дым в небе после взрыва. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали об уничтожении радиолокационной станции в Крыму. А также о том, что хитрые партизаны обнаружили, где именно на оккупированном полуострове готовятся атаки на Одесскую область.

Одесса Крым поезда Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
