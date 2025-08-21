ВСУ провели спецоперацию и взорвали поезд в Крыму - каким образом и как им это вообще удалось

Взорванный поезд. Фото: Генеральный штаб ВСУ

ВСУ поразили поезд российских военных, который обеспечивал поставки группировкам ВС РФ на юге. Таким образом Силам обороны удалось значительно усложнить врагу логистику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Спецоперация в Крыму

Силы специальных операций ВСУ в ночь на 21 августа провели диверсию вблизи железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Военные поразили подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами. Дым после взрыва видели жители населенных пунктов поблизости.

В результате спецоперации было значительно затруднено обеспечение южной группировки российских войск. Ведь именно поездами перебрасывается большинство сил и средств фронтовым подразделениям ВС РФ.

Дым в небе после взрыва. Фото: Крымский ветер

