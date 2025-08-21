ЗСУ провели спецоперацію та підірвали потяг у Криму - яким чином та як їм це взагалі вдалося

Підірваний потяг. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ вразили потяг російських військових, який забезпечував постачання угрупованням ЗС РФ на півдні. Таким чином Силам оборони вдалося значно ускладнити ворогу логістику.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Спецоперація у Криму

Сили спеціальних операцій ЗСУ у ніч на 21 серпня провели диверсію поблизу залізничної станції Джанкой у Криму. Військові уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами. Дим після вибуху бачили мешканці населенних пунктів поблизу.

Внаслідок спецоперації було значно ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ. Адже саме потягами перекидається більшість сил та засобів фронтовим підрозділам ЗС РФ.

Дим у небі після вибуху. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали знищення радіолокаційної станції у Криму. А також про те, що хитрі партизани виявили, де саме на окупованому півострові готуються атаки на Одещину.