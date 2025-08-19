ЗСУ вразили РЛС у Криму - яким чином

У Криму відбуваються вибухи. Фото ілюстративне: lb.ua

Під Євпаторією у Криму ЗСУ вразили дороговартісну РЛС російських військових. Після дронової атаки ця радіолокаційна станція перестала фіксуватися на радарах.

Про це повідомляють журналісти каналу "Кримський вітер" на основі даних супутникової зйомки.

Мінус одна РЛС

Між 6 та 11 серпня відбулася атака Сил оборони на колишню позицію ППО у районі населеного пункту Хутір у Сакському районі під Євпаторією. Внаслідок влучного удару дронами була вражена дорога радіолокаційна станція "Каста-2Е2".

Ця станція стояла на цій локації до самого удару, а після нього була зафіксована пожежа поряд. А згодом на тій само позиції був помічений накритий маскувальною сіткою об'єкт, що має ідентичні розміри та вигляд, як згадана РЛС "Каста-2Е2". Усе це може свідчити про вдалу атаку ЗСУ.

"Також, за інформацією джерел, станція перестала фіксуватися після атаки",ь— йдеться у повідомленні журналістів "Кримського вітру".

Знімки з супутника. Фото: Кіберборошно

Знімки з супутника. Фото: Кіберборошно