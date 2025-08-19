Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Радіолокаційну станцію РФ у Криму знищено — деталі

Радіолокаційну станцію РФ у Криму знищено — деталі

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 14:50
ЗСУ вразили РЛС у Криму - яким чином
У Криму відбуваються вибухи. Фото ілюстративне: lb.ua

Під Євпаторією у Криму ЗСУ вразили дороговартісну РЛС російських військових. Після дронової атаки ця радіолокаційна станція перестала фіксуватися на радарах.

Про це повідомляють журналісти каналу "Кримський вітер" на основі даних супутникової зйомки.

Реклама
Читайте також:

Мінус одна РЛС

Між 6 та 11 серпня відбулася атака Сил оборони на колишню позицію ППО у районі населеного пункту Хутір у Сакському районі під Євпаторією. Внаслідок влучного удару дронами була вражена дорога радіолокаційна станція "Каста-2Е2". 

Ця станція стояла на цій локації до самого удару, а після нього була зафіксована пожежа поряд. А згодом на тій само позиції був помічений накритий маскувальною сіткою об'єкт, що має ідентичні розміри та вигляд, як згадана РЛС "Каста-2Е2". Усе це може свідчити про вдалу атаку ЗСУ.

"Також, за інформацією джерел, станція перестала фіксуватися після атаки",ь— йдеться у повідомленні журналістів "Кримського вітру".

None - фото 1
Знімки з супутника. Фото: Кіберборошно

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на пляжах Криму фіксують велику кількість військових. А також про те, де саме на півострові готуються атаки на Одещину.

Одеса Крим Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації