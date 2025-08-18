Россияне в Крыму готовятся к атакам ВСУ - меры безопасности усилены

Военный в Крыму военный в Крыму. Фото иллюстративное: EPA

Россияне в Крыму все больше опасаются атак со стороны ВСУ на военные объекты полуострова. Так, на пляжах Севастополя круглосуточно дежурят российские военные с автоматами и стоят машины с зенитными пулеметными установками.

Об этом сообщают журналисты издания "Крымский ветер".

Военные на пляжах

Жители Севастополя замечают большое количество военных ВС РФ с автоматами на пляжах города, которые дежурят и днем и ночью. Кроме того, в зонах отдыха стоят машины с зенитными пулеметными установками.

Машина с зениткой. Фото: Крымский ветер

Также на пляжах и рядом с ними установили огневые точки из мешков с песком, и из деревянного бруса и досок. Кроме этого, местные заметили грузовые Камазы и Уралы с установленными в кузове зенитчики пулеметными установками. Такие меры безопасности были приняты в связи с меткими атаками ВСУ на военные объекты Крыма.

Также сообщается, что иногда военные ВС РФ пугают отдыхающих Севастополя беспричинной стрельбой.

"Местные жители и российские туристы отдыхают рядом с вооруженными оккупантами, ведь были случаи, когда перегревшийся на солнце или обкурившийся вояка начинал палить из автомата во все стороны",— говорится в сообщении журналистов "Крымского ветра".

Военный на пляже. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали о том, что в Крыму усилили охрану стратегически важных бухт. А также о том, где именно на полуострове готовятся атаки на юг Украины.