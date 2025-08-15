Видео
В Крыму учителей заставляют искать преступников среди детей

В Крыму учителей заставляют искать преступников среди детей

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 11:44
В Крыму ищут преступников среди детей - каким образом
Дети с украинским флагом. Фото: ppu.gov.ua

Учителя школ в РФ, а также на временно оккупированной территории Крыма получили рекомендации Министерства образования, как выявлять будущих политических преступников среди детей-мигрантов. Кроме того, педагогов обязали следить за страницами учеников в соцсетях.

Об этом сообщают журналисты издания Крымский ветер.

В Крыму следят за детьми

В рекомендациях, которые учителя школ Крыма получили от Министерства образования РФ, есть советы по выявлению детей-иностранцев, которые могут быть склонными к совершению преступлений. Такие ученики, по мнению оккупационных властей, могут выражать пренебрежение к "исторической памяти, традиционным российским ценностям, государственной символике".

Также отныне учителя Крыма должны искать данные учеников и их родителей в Реестре контролируемых лиц МВД. Кроме того, их обязали следить за страницами детей в соцсетях.

Следует отметить, что такие методички публикуют в Москве, а создают их при участии российского МВД.

None - фото 1
Советы учителям. Фото: Крымский ветер
None - фото 2
Обложка методички. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали об уничтожении РЛС в Крыму. А также о том, что ситуация с питьевой водой на полуострове является критической.

Одесса Крым школы дети
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
